Anuncia Sheinbaum centros deportivos “México Imparable” para jóvenes

Publicidad - LB2 -

Impulsarán el deporte, la inclusión y la identidad cultural de pueblos originarios.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este 31 de octubre el programa Centros de Alto Rendimiento Comunitario “México Imparable”, una iniciativa federal orientada a fomentar el deporte entre la juventud mexicana e impulsar la inclusión a través de la cultura y las raíces indígenas del país. Los centros estarán distribuidos en diferentes municipios y serán espacios de formación integral con enfoque comunitario.

El anuncio se dio en el marco de la presentación del *medio maratón Raíces de Fuego, la segunda carrera del serial deportivo-cultural *México Imparable, que busca entrelazar el deporte con las tradiciones e identidades de los pueblos originarios. Durante su intervención en la conferencia conocida como “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum explicó que estos centros están inspirados en el trabajo que han realizado líderes y atletas como Estrella y Lorena Ramírez, quienes han promovido el deporte desde las comunidades indígenas.

- Publicidad - HP1

“Nos van a ayudar a hacer estos Centros de Alto Rendimiento Comunitario México Imparable, que estarán en distintos lugares de la República”, afirmó la mandataria, destacando que el proyecto es parte de una estrategia más amplia de atención y apoyo a las juventudes del país. Aunque aún no se han dado a conocer los municipios específicos donde se ubicarán los primeros centros, se espera que tengan presencia en regiones con fuerte identidad indígena y actividad deportiva emergente.

En este contexto, Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, una de las impulsoras del movimiento, subrayó que el serial México Imparable no sólo busca desarrollar habilidades deportivas, sino también reconectar a los jóvenes con sus raíces y visibilizar la diversidad cultural que compone a México. “No es sólo correr; es correr con historia, con identidad y con dignidad”, expresó la atleta.

La próxima carrera del serial, Raíces de Fuego, se llevará a cabo el 7 de diciembre en la Ciudad de México y recorrerá sitios emblemáticos como el Zócalo, la Plaza de las Tres Culturas y la Glorieta de las Mujeres que Luchan. La primera edición, Raíces de Agua, tuvo lugar en Palenque, Chiapas, el pasado 14 de septiembre, con una participación de más de 3 mil corredores provenientes de 28 estados del país y de tres naciones invitadas. La carrera dejó una importante derrama económica local, al alcanzar una ocupación hotelera del 94%.

Entre las voces destacadas del evento se encuentra la corredora rarámuri Lorena Ramírez Nahueachi, quien funge como embajadora de *México Imparable y ha llevado el nombre de la Sierra Tarahumara a competencias internacionales. Ella invitó a las juventudes a sumarse a este esfuerzo que busca fortalecer el tejido social desde lo comunitario. El serial continuará en 2026 con carreras en *Oaxaca (Raíces de Tierra, 22 de marzo) y en Chihuahua (Raíces de Aire, 7 de junio), esta última en honor a la cultura rarámuri.

Aunque aún faltan detalles sobre el presupuesto, los municipios seleccionados y el calendario de construcción de los centros, el anuncio marca un paso más en la estrategia de la administración federal por articular programas sociales, culturales y deportivos en beneficio directo de las comunidades, especialmente las más alejadas de las zonas urbanas.