Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 5, 2025 | 11:34
    InicioMéxico

    Anuncia Sheinbaum cambios en los requisitos para regularizar autos “chocolates”

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Durante la mañana de este viernes, la mandataria explicó que los cambios serán presentados el próximo martes por la Secretaría de Hacienda como parte del Paquete Económico 2026.

     

    Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el decreto para regularizar autos usados de procedencia extranjera en diversos estados del país, entre ellos Chihuahua, será modificado debido a las irregularidades encontradas durante la auditoría practicada hace a un par de meses.

    - Publicidad - HP1

    En este sentido, en Ciudad Juárez, el programa fue objeto de una auditoría, lo que obligó su suspensión desde marzo, y apenas liberado el 15 de agosto, sin embargo, uno de los nuevos requisitos es que el auto haya sido internado a México antes del 2022, lo que tiene en el limbo al menos a 10 mil vehículos, por no cumplir con este requisito.

    Incluso, las irregularidades encontradas llevaron a la destitución del Delegado del Repuve en la entidad.

    Durante la mañana de este viernes, la mandataria explicó que los cambios serán presentados el próximo martes por la Secretaría de Hacienda como parte del Paquete Económico 2026.

    “Va a tener modificaciones… porque ha habido abusos en esta apertura”, adelantó.

    Sheinbaum indicó que la decisión busca garantizar que el programa cumpla su objetivo original —dar certeza a familias de bajos recursos que adquirieron vehículos irregulares— y no se convierta en un mecanismo de corrupción o beneficio indebido.

    El martes la Secretaria de Hacienda dará a conocer su paquete para el 2026, junto con otros ejes del paquete presupuestal.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Promoverá Alcalde que la importación de vehículos tenga bajo costo

    Con la intención de buscar un beneficio permanente para la comunidad juarense, el Presidente...
    Juárez / El Paso

    Han sido atendidas más de 350 calles

    Con la base de que contar con mejores vialidades es una de las prioridades...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.