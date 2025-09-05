Anuncia Sheinbaum cambios en los requisitos para regularizar autos “chocolates”

Publicidad - LB2 -

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el decreto para regularizar autos usados de procedencia extranjera en diversos estados del país, entre ellos Chihuahua, será modificado debido a las irregularidades encontradas durante la auditoría practicada hace a un par de meses.

En este sentido, en Ciudad Juárez, el programa fue objeto de una auditoría, lo que obligó su suspensión desde marzo, y apenas liberado el 15 de agosto, sin embargo, uno de los nuevos requisitos es que el auto haya sido internado a México antes del 2022, lo que tiene en el limbo al menos a 10 mil vehículos, por no cumplir con este requisito.

Incluso, las irregularidades encontradas llevaron a la destitución del Delegado del Repuve en la entidad.

Durante la mañana de este viernes, la mandataria explicó que los cambios serán presentados el próximo martes por la Secretaría de Hacienda como parte del Paquete Económico 2026.

“Va a tener modificaciones… porque ha habido abusos en esta apertura”, adelantó.

Sheinbaum indicó que la decisión busca garantizar que el programa cumpla su objetivo original —dar certeza a familias de bajos recursos que adquirieron vehículos irregulares— y no se convierta en un mecanismo de corrupción o beneficio indebido.

El martes la Secretaria de Hacienda dará a conocer su paquete para el 2026, junto con otros ejes del paquete presupuestal.

