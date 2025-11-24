Anuncia Ricardo Monreal modificaciones a la Reforma de Ley del Agua en beneficio de usuarios

Publicidad - LB2 -

El coordinador de Morena en San Lázaro asegura que se atenderán reclamos de productores, industrias y zonas urbanas.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – En medio de las protestas nacionales encabezadas por productores agrícolas y transportistas, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que se realizarán modificaciones a la iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas, con el objetivo de beneficiar a los distintos sectores usuarios del recurso, incluyendo al campo, la industria y zonas urbanas.

“Sí se va a modificar la iniciativa de ley”, afirmó Monreal este lunes desde la Ciudad de México, dejando abierta la posibilidad de ajustes al texto original enviado por el Ejecutivo Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El legislador indicó que las reformas contemplarán a usuarios de pozos, concesionarios y consumidores de diversas regiones del país.

La declaración se da luego de una semana de intensas manifestaciones en distintos estados, incluida Ciudad Juárez, donde productores bloquearon el carril de carga del Puente Internacional Zaragoza en protesta por lo que consideran un intento de centralizar el control del agua y limitar el acceso de quienes dependen de este recurso para su subsistencia.

Monreal destacó que el Congreso de la Unión ha realizado foros de consulta, y que el trabajo legislativo continuará con el análisis de las dos iniciativas en discusión: la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la actual Ley de Aguas Nacionales. Ambas propuestas han sido objeto de críticas por parte de organizaciones agrícolas, quienes advierten que su aprobación sin ajustes pondría en riesgo la producción agropecuaria del país.

“Creo que habrá forma de poder atender estos reclamos”, expresó el coordinador parlamentario al referirse al contexto nacional de movilizaciones, donde se han registrado bloqueos en carreteras, aduanas y cruces fronterizos, con el fin de visibilizar el descontento de los sectores involucrados.

Los cambios que se anticipan a la legislación estarían enfocados en preservar el equilibrio regional, garantizar el uso equitativo del recurso y evitar una afectación directa a productores agrícolas, particularmente en estados del norte como Chihuahua, donde el uso del agua subterránea y de presas es clave para la economía local.

La posibilidad de modificaciones abre una nueva etapa de diálogo entre legisladores federales y organizaciones del campo. En las últimas semanas, voces como la de la diputada panista Rocío González y el diputado de Movimiento Ciudadano Alfredo Lozoya han cuestionado públicamente el rumbo de la reforma, exigiendo que se respete el derecho de los estados a gestionar sus recursos hídricos según sus particularidades geográficas y productivas.

El anuncio de Monreal podría representar un primer paso hacia la distensión del conflicto, aunque los líderes del movimiento campesino han advertido que mantendrán sus acciones hasta que se garanticen cambios concretos en el dictamen legislativo. Mientras tanto, el Congreso continúa preparando el dictamen final que será sometido a votación en el próximo periodo ordinario de sesiones.

