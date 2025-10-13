Movil - LB1A -
octubre 13, 2025
    octubre 13, 2025 | 7:00
    Anuncia Claudia Sheinbaum que este lunes inicia censo de afectaciones por lluvias

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Luego de realizar un recorrido, por Puebla y Veracruz, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, este lunes los servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar iniciarán el censo por las afectaciones que han dejado las lluvias de los últimos días en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

    Poza Rica, Veracruz .- “La Secretaría de Bienestar en todos los lugares afectados, y particularmente, aquí en Veracruz y en estas dos zonas urbanas, van a iniciar a partir del día de mañana, se va a censar casa por casa y se les va a apoyar a todos. A nadie se le va a dejar desamparado. Vamos a seguir trabajando y a seguir informando”, destacó a través de un video en sus redes sociales.

    Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, junto a la gobernadora del estado, Rocío Nahle, detalló que en la entidad se establecieron puentes aéreos para entrega de alimentos, agua y poder realizar traslados. Además, se trabaja de manera conjunta con el gobierno del estado, las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Defensa y Marina e incluso empresas constructoras privadas, para abrir los caminos lo más pronto posible.

    Agregó que en el caso de los municipios de Poza Rica y Álamo, en Veracruz, mañana lunes 13 de octubre iniciarán con mayor intensidad los trabajos de limpieza.

    “El mensaje a la población: sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos, los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud, sin escatimar ningún recurso”, agregó.

