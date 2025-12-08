Anuncia 4T apertura de ocho Ciberbachilleratos en Chihuahua para 2026

Publicidad - LB2 -

Chihuahua será sede de ocho Ciberbachilleratos como parte del nuevo modelo federal de educación media superior.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El estado de Chihuahua figura entre las entidades que recibirán nuevos Ciberbachilleratos a partir de 2026, según confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina.

El proyecto contempla la instalación de ocho centros en distintos municipios chihuahuenses, como parte de una estrategia nacional que busca acercar la educación media superior a zonas donde no existe una preparatoria a menos de 45 minutos de distancia.

- Publicidad - HP1

La mandataria federal explicó que la iniciativa forma parte del rediseño educativo impulsado por la administración actual, el cual pretende ampliar la cobertura y reducir la deserción escolar en regiones rurales y semiurbanas.

En total, el Gobierno de México prevé abrir 130 Ciberbachilleratos en 107 municipios, priorizando comunidades con limitadas opciones educativas y con un número suficiente de estudiantes que egresan de secundaria.

Entre las competencias que integrarán el plan de estudios destacan áreas consideradas clave para el desarrollo productivo regional, como electromovilidad, robótica, automatización, turismo, programación, industria digital y tecnificación agropecuaria.

La apuesta, según autoridades federales, es dotar a los jóvenes de herramientas tecnológicas y vocacionales acordes con los cambios económicos del país.

Durante “La Mañanera del Pueblo”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que estos nuevos centros se edificarán en localidades donde exista una secundaria con al menos 50 alumnos, pero sin alternativas de bachillerato.

La idea es que los planteles queden “cerca de la casa” para evitar que la distancia o los costos de traslado se conviertan en un factor de abandono escolar.

La Secretaría de Educación Pública precisó que los Ciberbachilleratos formarán parte del Bachillerato Nacional y se diseñarán con infraestructura adaptable: aulas de cómputo con conectividad, espacios para actividades culturales y deportivas, además de módulos que permitirán a las y los estudiantes retomar estudios en caso de interrupciones.

Esta flexibilidad pretende atender la realidad de muchos jóvenes que trabajan o que tienen responsabilidades familiares.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, destacó que el modelo tendrá un enfoque integral, con bases científicas y humanistas, pero también con certificaciones laborales en colaboración con universidades públicas.

Esto permitirá que los egresados puedan continuar su formación en instituciones de educación superior o incorporarse al mercado laboral con habilidades reconocidas formalmente.

El Gobierno Federal aún no ha precisado los municipios de Chihuahua donde se ubicarán los ocho planteles, pero se espera que la SEP defina las sedes en los próximos meses, tomando en cuenta criterios de dispersión poblacional y conectividad.

Con este anuncio, Chihuahua se integra a una red educativa que busca cerrar brechas históricas y responder a las necesidades de formación de nuevas generaciones.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.