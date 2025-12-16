Anticipa Laura Itzel Castillo una reforma electoral profunda en el próximo periodo legislativo

Publicidad - LB2 -

La presidenta del Senado afirmó que la iniciativa en materia electoral será analizada a fondo y no se aprobará de manera acelerada.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La reforma electoral que enviará el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión será tan profunda como la reciente reforma judicial, afirmó la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, al señalar que se trata del tema central que se abordará en el próximo Periodo de Sesiones Ordinarias.

Durante una conferencia de prensa, la senadora sostuvo que no existe intención de aprobar la iniciativa vía fast track, ya que primero deberá analizarse el contenido del proyecto para definir la ruta del debate legislativo, el cual anticipó será amplio y con posiciones encontradas.

“Es el tema más importante para abordar el próximo periodo; desde luego que sí va a ser una reforma profunda para todo lo que significa el Poder Legislativo”, expresó.

Castillo Juárez explicó que, aunque ya se han realizado foros previos en torno a la materia electoral, se evaluará si es necesario abrir nuevos espacios de discusión una vez que el Congreso reciba formalmente la iniciativa, con el fin de enriquecer su análisis al interior de ambas cámaras.

En cuanto a la representación plurinominal, la presidenta del Senado subrayó que deben estar representadas todas las fuerzas políticas de manera proporcional, en función de las preferencias electorales de la ciudadanía, principio que consideró fundamental para garantizar una auténtica representación popular.

Indicó que una eventual reducción de legisladores plurinominales tendría que aplicarse de manera general y proporcional, tanto a partidos grandes como pequeños, aunque aclaró que cualquier definición dependerá del contenido final de la propuesta que envíe el Ejecutivo.

La legisladora también destacó la importancia de mantener criterios de austeridad en materia electoral, particularmente en lo referente a los gastos de campaña, al considerar que estos no deben ser excesivos. Asimismo, señaló que existen mecanismos institucionales para detectar y sancionar cualquier tipo de financiamiento ilegal, incluido el que pudiera provenir del crimen organizado.

En materia de seguridad y justicia, Laura Itzel Castillo afirmó que no existe desconfianza hacia el Poder Judicial, y resaltó el reforzamiento de la estrategia de seguridad pública encabezada por el secretario Omar García Harfuch, así como el compromiso de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Finalmente, la presidenta del Senado reiteró que la relación con Estados Unidos se basa en la coordinación y no en la subordinación, y precisó que el Senado se mantiene a la espera de que el Ejecutivo federal envíe formalmente cualquier propuesta de nombramiento diplomático para iniciar el proceso de ratificación correspondiente.

