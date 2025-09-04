Alito Moreno viaja a EU y acusa a Morena de instaurar una “narcodictadura comunista”

Publicidad - LB2 -

El dirigente del PRI sostuvo reuniones en Washington y llamó a defender la democracia mexicana.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, realizó una gira de trabajo en Washington donde denunció lo que calificó como un intento de instaurar una “narcodictadura terrorista y comunista” en México bajo el gobierno de Morena.

El dirigente aseguró que su partido se mantiene firme en la defensa de la democracia, las instituciones y las libertades fundamentales.

Durante su visita, Moreno informó que sostuvo encuentros “muy productivos” con actores políticos y diplomáticos de Estados Unidos, centrados en la seguridad hemisférica y la consolidación de una relación bilateral sólida.

Afirmó que el objetivo de estas reuniones es asegurar un frente común en materia de cooperación que beneficie tanto a México como a la Unión Americana.

El priista subrayó que, frente a los riesgos que a su juicio enfrenta el país, la ciudadanía debe “despertar” para impedir retrocesos democráticos.

“Estamos echados para adelante defendiendo lo que de verdad importa: la seguridad hemisférica y una relación bilateral sólida”, declaró.

En su mensaje, destacó que el PRI “sí sabe gobernar” y que su historia en el ejercicio del poder le da herramientas para responder a los desafíos actuales.

Moreno Cárdenas enfatizó la importancia de mantener a México como una nación con instituciones fuertes y respeto irrestricto a la Constitución, los derechos humanos y las libertades civiles.

El líder tricolor insistió en que la oposición tiene la responsabilidad de actuar como contrapeso, manteniendo un frente unido ante lo que considera un debilitamiento deliberado de la vida democrática de la República.

En este sentido, reiteró que el PRI se colocará en la primera línea de defensa frente a cualquier intento de concentración de poder.

La gira de Moreno en Washington se enmarca en un momento clave de la política nacional, donde el papel de la oposición será determinante en la discusión de reformas y en la construcción de alianzas rumbo al próximo proceso electoral.

Sus declaraciones buscan, además, reforzar la narrativa de resistencia frente al proyecto político de Morena y marcar distancia con la actual administración federal.

