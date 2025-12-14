Advierten colectivos retrocesos en reforma de jornada laboral de 40 horas

Publicidad - LB2 -

Frente Nacional acusa que la iniciativa permitiría jornadas extensas y afectaciones al pago de horas extra.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de colectivos laborales, quienes advierten que el proyecto podría derivar en retrocesos en derechos adquiridos, en lugar de mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores.

El Frente Nacional por las 40 horas manifestó su rechazo a la propuesta, calificándola como un “fraude” para la clase trabajadora, al considerar que no garantiza dos días de descanso obligatorios y abre la puerta a esquemas de trabajo con jornadas de hasta 12 o incluso 16 horas, bajo ciertas condiciones.

Durante una conferencia realizada a las afueras de Palacio Nacional, integrantes del colectivo señalaron que, de acuerdo con el texto de la iniciativa enviada al Senado el pasado 3 de diciembre, se mantiene el esquema actual de un solo día de descanso por cada seis días laborados, lo que contradice una de las principales demandas históricas del movimiento laboral.

“El proyecto establece que por cada seis días de trabajo se tendrá derecho a un día de descanso con goce de salario íntegro, pero no fija la obligación de dos días de descanso semanales”, denunciaron los activistas, quienes consideran que la reforma no cumple con el principio de progresividad de los derechos laborales.

Otro de los puntos más criticados es el cambio en el régimen de pago de horas extra. El Frente alertó que la iniciativa modificaría el esquema actual, en el que las horas extra se pagan al triple a partir de la tercera hora diaria, permitiendo que este pago diferenciado se aplique hasta después de la cuarta hora o incluso de la doceava hora semanal. A su juicio, esto representa un recorte salarial encubierto.

Además, los colectivos acusaron que el proyecto sustituye términos como “a disposición del patrón” por “desarrollar actividades subordinadas” y elimina referencias explícitas a sanciones, lo que podría facilitar abusos por parte de los empleadores y reducir los tiempos efectivos de descanso.

En este contexto, los activistas hicieron un llamado directo al Senado de la República para corregir la iniciativa y garantizar una reducción real de la jornada laboral, sin afectaciones salariales y con dos días de descanso obligatorios por semana. También anunciaron que retomarán movilizaciones una vez que inicie el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso.

La reforma laboral de las 40 horas forma parte de un proceso de diálogo entre el gobierno federal, sindicatos y el sector empresarial. De acuerdo con versiones oficiales, la reducción sería gradual, pasando de 48 horas en 2026 a 40 horas en 2030, sin disminuir salarios ni prestaciones.

Sin embargo, para diversos grupos de trabajadores, la discusión no debe centrarse únicamente en el número de horas, sino en la calidad del empleo, el tiempo de descanso y la protección efectiva del ingreso, elementos que consideran aún no están plenamente garantizados en la propuesta actual.

