Admite Gerardo Fernández Noroña haber viajado en avión privado y afirma que “se lo pagó Salinas Pliego”

El senador defendió el uso del vuelo al asegurar que fue necesario por cuestiones de agenda y que no se usaron recursos públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El senador Gerardo Fernández Noroña reconoció haber utilizado un avión privado durante su reciente gira por Coahuila y aseguró que el vuelo fue costeado por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

En una entrevista con medios de comunicación, el legislador defendió su decisión al afirmar que se trató de un “taxi aéreo” necesario por la limitación de tiempo y negó que existiera violación a la política de austeridad.

“Me lo pagó Salinas Pliego. Me apoya. En este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte”, dijo Noroña en respuesta a los cuestionamientos sobre quién cubrió el costo del traslado.

Cuando se le insistió sobre la congruencia del hecho con los principios de la Cuarta Transformación, el senador respondió: “Me parece que cuando se requiere un vuelo privado, hay que hacerlo, punto. No hay ninguna situación incorrecta”.

Durante el intercambio con reporteros, Noroña insistió en que no se usaron recursos públicos y se negó a transparentar el monto del vuelo o a revelar quiénes lo acompañaban.

“No tengo que transparentar nada, ya dije: nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país”, expresó.

El legislador también denunció que su intimidad ha sido vulnerada, luego de que, según dijo, un dron sobrevoló su casa en Tepoztlán y se difundieron imágenes de su residencia. “Debe haber respeto a mi intimidad y a la de mi familia. No tienen ningún derecho”, señaló.

Ante la insistencia de los medios sobre si el uso de aeronaves privadas contradice la política de austeridad del gobierno federal, Noroña sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum “ha sido clara en que hay ocasiones en que se permite” y rechazó que su conducta sea un exceso.

Las declaraciones generaron polémica en redes sociales, donde usuarios y analistas señalaron la contradicción entre el discurso de austeridad promovido por la 4T y el uso de transporte privado por parte de uno de sus principales representantes. Hasta el momento, ni el empresario Ricardo Salinas Pliego ni el equipo de comunicación del senador han emitido comentarios adicionales sobre el tema.