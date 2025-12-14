Galería | Acuden 13 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe

Publicidad - LB2 -

Autoridades capitalinas reportaron miles de atenciones médicas y refuerzan seguridad tras el pico de afluencia.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Alrededor de 13 millones de peregrinos acudieron a la Basílica de Guadalupe con motivo del Día de la Virgen, informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, al confirmar que el flujo más intenso de visitantes ya concluyó, aunque el operativo de atención y seguridad permanecerá activo hasta este domingo 14 de diciembre ante la llegada continua de feligreses.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el dispositivo especial se mantiene para garantizar la seguridad, movilidad y atención médica de quienes aún permanecen o continúan arribando a la zona del Tepeyac, una de las concentraciones religiosas más grandes del mundo.

Durante la jornada principal, las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero, reportaron 3 mil 441 atenciones médicas al interior del atrio y 2 mil 476 atenciones adicionales en el exterior, la mayoría por padecimientos menores. Solo ocho personas requirieron traslado hospitalario.

Por su parte, el sistema Locatel informó que se recibieron 58 reportes de personas extraviadas, de los cuales seis continúan activos, mientras que el resto ya fueron resueltos mediante los protocolos de localización y reunificación familiar.

Tras el descenso en la afluencia principal, comenzó el retiro gradual de carpas, módulos de atención y brigadas voluntarias, aunque las autoridades precisaron que la brigada médica permanente de la Basílica continúa en operación para atender cualquier eventualidad.

En materia de seguridad, 5 mil 80 elementos de distintas corporaciones permanecen desplegados en los alrededores del recinto religioso y en las principales rutas de acceso, como las calzadas Ignacio Zaragoza, Tlalpan y avenida Insurgentes, con énfasis en las zonas donde aún pernoctan visitantes.

Las labores de limpieza también fueron relevantes. La alcaldía Gustavo A. Madero reportó el retiro de 980 toneladas de residuos sólidos, en coordinación con personal del Gobierno de la Ciudad, como parte del operativo posterior a la concentración masiva.

Las autoridades capitalinas reiteraron que el operativo se mantendrá hasta el domingo para asegurar el retorno ordenado de los peregrinos y prevenir incidentes, al tiempo que destacaron el saldo general como positivo, pese a la magnitud del evento.

La celebración guadalupana de este 2025 volvió a confirmar la dimensión social, cultural y religiosa del 12 de diciembre en México, con una movilización humana que requiere uno de los despliegues logísticos más amplios del país cada año.

