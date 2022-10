Tendrán habitantes del suroriente trato digno que se merecen: Cruz Pérez Cuéllar

El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que el suroriente de la ciudad merece un trato digno que el Ayuntamiento que encabeza está brindando con obras para las 500 mil personas que viven en esta zona.

Ciudad Juárez, Chih .- Señaló que en proceso se mantienen inversiones para infraestructura a las que se sumarán obras deportivas en el 2023.

«Es darle al suroriente el trato digno que merece, ahí viven más o menos 500 mil juarenses, cuando ellos se quieren recrear o vienen al Chami, o vienen a la X o al Parque Central. No tienen ahí un parque, tienen parques pequeños, pero no un parque como los que tenemos de este lado de la ciudad y no hay complejos deportivos”, dijo.

Indicó que el suroriente es una zona que creció en población e históricamente no se le ha dado el trato que merecen sus habitantes, por lo que consideró que no es correcto hacer obras sólo de un lado de la ciudad.

Entre las obras que el Municipio contempla está la construcción de un complejo deportivo en un predio de 56 mil metros cuadrados que será presupuestado para el próximo año.

«Es un complejo deportivo rescatando un terreno que se estaban queriendo robar del Municipio, estamos viendo con el instituto del Deporte y queremos platicar con las autoridades del CBTIS también, estamos en ese proceso”, dijo.

Este complejo incluirá infraestructura para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes practiquen los deportes de su preferencia y que son los que más se llevan a cabo en las escuelas.

“Es un desarrollo integral para el suroriente de la ciudad que no tiene ese tipo de desarrollos, que se ha dejado, a esa zona de la ciudad no se le ha dado ese respeto que se merece. Estamos pensando en un desarrollo integral deportivo para esa zona de la ciudad que por cierto no tiene nada, a lo mejor una que otra cancha, pero no hay complejos como si tenemos en otros lados de la ciudad”, refirió.

Señaló que en esta zona también se estará pavimentando la avenida Lote Braco que fue una obra elegida por los habitantes del suroriente en la consulta del Presupuesto Participativo que tiene un costo mayor a la Arena de Rodeo que también se lleva a cabo en este sector de la ciudad.

“Desarrollo Social va a hacer un análisis, va a hablar con todos los vecinos, en lo personal también está toda la comunidad que tiene que ver con este tema, pero insisto, no es una sola obra, la inversión de la pavimentación de la Lote Bravo es mucho más grande que la inversión en la Arena de Rodeo, la recuperación de un terreno de 56 mil metros cuadrados, vale un dineral, la calle Soneto también lo es”, dijo.

