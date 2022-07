Ciudad Juárez, Chih .- En este evento se pudo plantear parte del trabajo que realiza la actual administración municipal en temáticas de relevancia mundial como la migración, cambio climático y desarrollo sostenible, además de que se generaron lazos de colaboración, dijo la funcionaria, quien participó en el foro, además de la coordinadora de Administración y Control de Proyectos del Gobierno Municipal, Adriana Fuentes Téllez y Jorge Pérez Quezada, coordinador de Directores.

Dijo que como parte de su agenda en el foro internacional, participó en el coloquio Ciudades Incluyentes: Promoviendo Comunidades Solidarias para Refugiados y Migrantes en América Latina y El Caribe.

En éste, comentó, se abordó parte de la problemática que tiene la ciudad en el tema y las actividades que ya se realizan dentro del Gobierno Municipal para generar mejores condiciones a la población migrante.

Dijo que se trajeron dos propuestas importantes para el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, la primera de ellas enfocada a certificarse en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual sería sencillo porque se tiene el Plan Municipal de Desarrollo.

“Nuestro Plan Municipal de Desarrollo tiene asignada en cada una de las opciones un objetivo de desarrollo sostenible y dentro de las discusiones que se realizaron en el foro, vimos como nosotros como gobiernos locales, podemos avanzar en los proyectos sostenibles e implementarlos de forma adecuada”, afirmó.

El segundo tema es el de ciudades inclusivas que está implementando la Unión Europea con diferentes organismos en el tema de migración, y la cual busca que todas las personas, principalmente los migrantes, tengan las posibilidades de cualquier otro que reside en la ciudad.

“Sabemos que los migrantes quieren cruzar a Estados Unidos, pero que a veces no pasan y se quedan aquí, la gente a veces no tiene trabajo y no tenemos la autoridad para darles asistencia, así que la intención es ver cómo es que vamos a empezar a implementar esos elementos de inclusión”, detalló.

Agregó que algunos otros organismos internacionales tienen especial interés de trabajar en Ciudad Juárez y la facilidad de atraer recursos a la frontera, por lo que continuarán con las gestiones y reuniones para participar en las diferentes convocatorias en beneficio de la ciudad.