Recuerdan a Juan Gabriel durante ensamble musical

Ciudad Juárez, Chih .- Mi corazón todavía no lo asimila y han pasado seis años, fueron las palabras de la señora María Cristina López, mientras escuchaba con gran sentimiento las melodías de Juan Gabriel en el ensamble musical, Siempre en Mi Mente, como parte de la semana cultural “Juárez Juangabrielísimo”.

Acompañada de su nieta y portando una playera verde con imágenes del Divo de Juárez, María Cristina señaló que el cantautor fue su cantante favorito desde sus inicios, cuando lo conoció en el aeropuerto un 14 de septiembre de 1975.

- Publicidad - HP1

“Era muy humilde, muy sencillo, le pedí su autógrafo, me dijo no sabe cómo se lo agradezco, pero debería ser yo quien se lo pida a usted; era un ser extraordinario hablaba maravillas de las mujeres, quería mucho a la gente de Juárez”, detalló.

Agregó que tiene una imagen de ese día que guarda con cariño, así como 27 mitades de entradas de concierto ya que no se perdía ninguno de sus espectáculos.

“Abrázame muy fuerte, mi fracaso, hasta que te conocí, adiós amor, si quieres, montones de canciones que me gustan; me la paso oyéndolo, estaba triste porque ya no tocaban mis discos y ahora solo le digo Alexa ponme a Juan Gabriel”, señaló.

La señora Bertha Flores con 92 años, también acudió al ensamble musical y acompañada de su familia recordó las canciones del artista de quien dijo me gustaba mucho, me gusta y me seguirá gustando.

En el caso de Laura Esparza se acompañó de su madre y una tía que viajó desde San Antonio, Texas en Estados Unidos, para acudir a los eventos con motivo del festival Juárez Juangabrielisimo, señalando que para ellos la música del intérprete es sentirse en familia.

“Significa mucha alegría, mucha felicidad, recuerdos, añoranzas, amores, desamores y a mi familia, porque muchas personas de mi familia les gusta Juan Gabriel, entonces están lejos o ya no están y siempre el escuchar la música de él, nos une, aunque no estemos cercas”, afirmó.

Urbano Mateos, otro de los asistentes, agradeció que se haya realizado esta serie de eventos, ya que además de promover la ciudad, hacen honor a un hombre que siempre puso en alto el nombre de Ciudad Juárez.

“Desde niño escuchaba sus canciones y todas son muy bonitas, me parece muy correcto que hagan esto porque el siempre represento a Juárez”, puntualizó.

Juárez Juangabrielisímo inició el pasado domingo 21 de agosto con un desfile de carros alegóricos y concluirá este domingo 28 de agosto con el concierto de Aida Cuevas en el Paseo de Juan Gabriel.

En esta semana se ha contado con un programa muy diverso de actividades culturales, el cual pretende recordar al artista icono de esta frontera que el próximo 28 de agosto celebra su sexto aniversario luctuoso.