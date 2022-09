Protestan por construcción de Torre Centinela

Integrantes del Movimiento Nueva Esperanza se apostaron en las inmediaciones de los terrenos donde se edificará lo que será la sede central de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Ciudad Juárez, Chihuahua (ADN / Martín Orquiz) – Integrantes del Movimiento Nueva Esperanza realizaron esta tarde un plantón y protesta en las inmediaciones de lo que será la Torre Centinela de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), su postura es que los recursos que se dedicarán a esta obra deben dedicarse a solventar otras necesidades de la ciudad.

La construcción se realiza sobre la calle Abraham González, entre las avenidas Francisco Villa y Lerdo, donde los participantes en la manifestación portaron cartulinas con mensajes alusivos a su inconformidad.

José Luis Olivas, representante de la organización social dijo que el plantón busca que la ciudadanía se dé cuenta de que esa edificación se trata de un robo al considerar que se trata de un proyecto inviable.

Declaró que interpondrán un amparo contra la obra, luego que ni siquiera el Congreso estatal autorizó su construcción.

“Creo que hay que ver en qué forma obtuvieron esa superficie, pero también nosotros darles la asesoría legal y ver de qué forma podemos detenerlos porque no nos dejan otra alternativa, esta es una obra más que no les va a dar resultado, es una obra que está en un área que no es viable”, explicó.

Añadió que el centro de la ciudad no es un sitio adecuado, un mejor sitio sería por el área de Ciudad Universitaria o por la avenida De las Torres, porque debido a la infraestructura fallado en el centro van a batallar para poder entrar y salir.

Olivas indicó que interpondrán el recurso de amparo a más tardar el viernes o lunes próximo y que estará bien fundamentado.

Jesús Saláis, otro de los participantes, señaló que la Torre Centinela se trata de un capricho de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, que se levantará en terrenos donados por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Denunció que por ningún lado se pueden ver los permisos de construcción en exhibición porque no los tienen, una estrategia que utilizó el exgobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Ciudad Juárez, continuó, necesita pavimentación, recolección de basura eficiente, que se limpien los camellones y que se pinten las líneas divisorias de los carriles en las vialidades.

Saláis aseguró que el centro de Juárez y la calle Mariscal se encuentran descuidados, por lo que dedujo que el presidente municipal y la gobernadora están viendo por su bienestar y no por el de los juarenses.

Indicó que con la inversión que se hará en la Torre Centinela se podría costear equipamiento para la ciudad.