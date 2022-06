Ciudad Juárez, Chih .- “Aquí tenemos la posibilidad de hacerlo y es un problema real, niñas y niños en la calle, y no es bueno estar dependiendo de si el estado puede o no puede, entendemos del gran problema que tiene todo el estado de atender estos niños, por eso nosotros vamos por ellos que están en la calle y nos quedamos en un limbo jurídico”, detalló el alcalde en el marco de la reinstalación del Consejo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA).

El edil aclaró que en este momento la iniciativa se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento, pero fue previamente analizada por él y su esposa la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez.

“En un mundo complicado, las infancias vulnerables no reconocen su estado de derecho y de cómo es posible protegerlos de las injusticias; la niñez y la adolescencia de Ciudad Juárez deben sentirse seguros, protegidas y respetadas, en nosotros en este momento existe la posibilidad de lograrlo”, dio a conocer la señora Enríquez en su participación en el consejo.

El Presidente Pérez Cuéllar señaló que además de buscar la Procuraduría de la Defensa del Menor, este consejo de SIPPINA, permitirá abordar todos los temas de la infancia, en donde incluso los menores de edad podrán participar.

El menor André Yael Montaño, presente en la reunión efectuada en la Fundación del Empresariado Chihuahuense, señaló que este Consejo es para él la oportunidad para ser escuchado e involucrarse en los temas de la ciudad.

“Pasa que muchas veces los adultos piensan que porque somos niños no tenemos ideas o que no estamos conscientes de los problemas que vivimos en Juárez y es todo lo contrario, nos damos cuenta, y yo no solo quiero opinar, quiero ser parte de la ayuda de forma positiva con acción”, puntualizó.

Dijo que a su corta edad él y otros niños de esta frontera están interesados en participar en beneficio de los derechos de los niños y la ciudad.

“Es la oportunidad perfecta para ser la voz de la niñez y que mejor que un niño o un adolescente para entenderlos y saber de primera mano las inquietudes, necesidades y deseos que tenemos nosotros, además de manera personal creo que es una buena oportunidad para desarrollar habilidades de liderazgo comunicación y trabajo en equipo”, afirmó André.

El Consejo quedo reinstalado con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel; el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar; la presidenta del DIF, Rubí Enríquez; el director del SIPINNA, Hassan Ortiz y dos consejeros infantiles, André Yael Montaño y Ana Paulina Aguirre.

Además de miembros de la academia, asociaciones civiles en temas de niñez y dependencias municipales, quienes acordaron reunir su segunda sesión en agosto, la tercera en octubre y una cuarta en noviembre.