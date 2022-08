Presenta Francisco Sánchez Plan Juárez Contraataca

El legislador local de Movimiento Ciudadano propone que se legisle el delito de narcoterrorismo para enfrentar las situaciones generadas por criminales, como ocurrió en Ciudad Juárez el pasado 11 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Un decálogo de medidas para contrarrestar la violencia que se registra en Ciudad Juárez y en el estado, promueve Francisco Sánchez Villegas, diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), quien este día expuso su plan ante medios de comunicación.

Lo que aconteció el pasado 11 de agosto en la frontera, dijo, no puede catalogarse de otra forma, más que efectivamente como actos de narcoterrorismo.

“Tenemos que decirlo así porque las palabras importan y porque, si minimizamos lo acontecido, las estrategias que emprendamos no van a ser lo suficientemente robustas para atender un flagelo de esta naturaleza”, declaró.

El Plan Juárez Contraataca contempla 10 frentes de batalla, que son medidas para combatir de forma frontal el narcoterrorismo y el Estado fallido.

A esta propuesta se sumarán otras ideas, las que se obtendrán a través de diálogos con la sociedad civil, cámaras empresariales y grupos de víctimas para complementar acciones, señaló.

La estrategia contiene temas como erradicar el populismo de la seguridad e investigar violaciones graves a los derechos humanos, demandar auxilio internacional ante el Consejo de Seguridad de la ONU para declarar que en Ciudad Juárez se vive un conflicto armado interno, así como denunciar crímenes de lesa humanidad.

También, acudir ante la Corte Penal Internacional para que se declare que se trata de un conflicto que sale de las fronteras de México, legislar el narcoterrorismo y decretar pena vitalicia a quien lo cometa, recuperar el Cefereso y declararlo Centro de Reinserción de alta peligrosidad, además de declarar estado de excepción en este centro de Reinserción.

Sánchez Villegas propone no abandonar a las víctimas y un plan de reparación integral, otorgar certeza a los sistemas de seguridad privada revisando la operación de estas empresas y revocar a los gobiernos fallidos.

Lo que ocurrió en esta frontera, dijo, se enmarca en un contexto de la política de la omisión, de voltearse a otro lado ante la sangre, los muertos y los hijos de las personas que siguen perdiendo la vida y que, por otro lado, prefiere abrazar a los criminales.

La política del Gobierno Federal, de abrazos y no balazos, ya ocasionó más 120 mil víctimas de homicidio en este país y se vive el sexenio más violento, particularmente en Ciudad Juárez, donde sus ciudadanos siguen perdieron la vida.

“En Movimiento Naranja estamos comprometidos a revertir esta política, si no se hace resultados serán catastróficos para la frontera”, expresó.

Añadió que se reunirá con congresistas estadounidenses para solicitar a la administración federal de su país que colabore para replantear las estrategias de seguridad que afectan de sobremanera al país y, sobre todo, al estado de Chihuahua.

El legislador local buscará protocolos de colaboración bilateral para acabar con el ciclo de violencia, así como otorgar justicia a las víctimas y paz a miles de familias que han vivido el horror de la crisis de inseguridad en el país.