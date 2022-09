Planea Cruz Pérez Cuéllar cerrar el año con terminación de proyectos

Ciudad Juárez, Chih .- “Estamos por abrir a finales del mes de septiembre la vialidad que conectará al bulevar Juan Pablo II, que beneficiará a miles de familias, no lo mencionamos en el informe porque no se ha terminado, pero tenemos también la pavimentación de la calle Mamey en el Granjero; la calle Lote Bravo en el suroriente, en el CETIS 270; el recarpeteo en la calle de acceso al Colegio de Bachilleres plantel 16 en Ciudad Universitaria, la construcción de más de 50 domos y los 96 proyectos del Presupuesto Participativo, todo eso está pasando ahorita”, explicó.

Destacó que en cuanto al tema de seguridad también están por recibir las mil 200 cámaras, detectores de placas vehiculares, centros de comando móvil, entre otras tecnologías que fueron adquiridas para el mejoramiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en apoyo a sus funciones.

- Publicidad - HP1

Dijo que en cuanto a presupuestos, todavía no pueden determinar los montos, debido a que se tiene que revisar la Ley de Ingresos de la Federación y los recursos de la propia administración para hacer la distribución del recurso.

Señaló que por lo pronto la administración municipal ha enfocado sus esfuerzos en atender las demandas de la comunidad, dejando de lado las obras que son en beneficio de pocos.

“Si no atendemos lo básico primero, no podemos avanzar en lo demás, varios amigos me dicen necesitas hacer una gran obra para que te recuerden, pero siento que eso va en contra de la verdadera atención de la ciudad”, puntualizó.