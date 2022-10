No te pierdas la “Feria Expo Ganadera Juárez 2022”

Ciudad Juárez, Chih .- Acompañado por autoridades de ambas ciudades, el alcalde dijo que la Presidencia Municipal, a través de distintas dependencias, está trabajando para apoyar la Feria Expo Ganadera Juárez que tiene como objetivo promover la localidad pero también pretende fortalecer el tema económico.

“Invitamos a la comunidad fronteriza de El Paso, Las Cruces y localidades vecinas para que nos visiten, vamos a establecer dos o tres corredores seguros con presencia permanente de seguridad para quienes acudan, los esperamos en Ciudad Juárez”, expresó.

La presentación de la Feria Expo Ganadera se llevó a cabo en el Consulado General de México en El Paso, donde la coordinadora de Administración y Control de Proyectos del Municipio, Adriana Fuentes Téllez, informó que desde hace 24 años no se organizaba el evento, por lo que convocó a la comunidad fronteriza a asistir y divertirse en familia con las distintas actividades.

Dijo que el del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio (DIF), se encargará de llevar excursiones de niños, por lo que los pequeños podrán vivir la experiencia de convivir con distintos animales como borregos o chivos.

Esta Feria contará con más de 2 mil metros cuadrados de exposición ganadera, donde el público podrá admirar ganado de registro de las razas más icónicas del estado de Chihuahua, así como caballos de raza pura, puestas a disposición de los fronterizos.

Además, tendrá otras actividades como granja infantil, rodeo, juegos mecánicos, exposición de ganado bovino y equino, desfiles, muestra gastronómica, exposición artesanal, artistas de primer nivel nacionales e internacionales, así como recorridos escolares.

El secretario de Ganadería en Chihuahua, Juan Carlos Flores, comentó que es importante que el país vecino conozca los trabajos que se realizan en cuanto a la genética para mejorar el ganado en Chihuahua, pues al final del día la mayoría se exporta a Estados Unidos, por lo cual la Secretaría está comprometida en mejorar la calidad del producto.

“Queremos compartir todos los sistemas de trazabilidad que desarrollamos en Chihuahua y queremos fortalecer el lazo comercial con Texas y Nuevo México porque importamos equinos, puercos y aves constantemente, y es importante mantener ese lazo y seguir manteniendo esa misma visión”, indicó.

Durante la presentación de las actividades de la “Feria Expo Ganadera Juárez 2022”, estuvieron el Cónsul General de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León; el presidente de la Asociación Ganadera Local de Juárez y presidente del comité de la Feria Expo Ganadera Juárez, Alfonso Deandar; además del decano y director administrativo de College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences, New Mexico State University, Rolando Flores; así como el representante del secretario de Agricultura de Nuevo México, Juan Sánchez.