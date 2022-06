El delegado estatal de los Programas para el Desarrollo buscará una reunión con el Secretario de Educación para ofrecer apoyo con el fin de que planteles que no cuenten con el servicio lo obtengan; afirma que el Gobierno Federal paga en tiempo y forma las partidas de nómina y la de mantenimiento al Gobierno Estatal, quien es el responsable de administrar los recursos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) 14, de Ciudad Juárez, protestaron debido a que llevan 6 meses sin energía eléctrica en las instalaciones del plantel debido a que su infraestructura fue dañada en un accidente y se ha omitido repararla.

Sobre el tema, el director de Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar, Raúl Irigoyen Chávez, indicó que es responsabilidad del gobierno estatal administrar los recursos que puntualmente le envía la federación, entre los que se incluye dinero para mantenimiento.

Indicó que Chihuahua es de los pocos estados que reciben el pago de nómina, tanto de maestros federalizados como de los estatales por parte del Gobierno Federal.

También se otorga una partida para mantenimiento de las escuelas a la Secretaría de Educación y Deporte, que es la responsable de realizar estos gastos.

Sobre el caso en particular del CAM 14, indicó que -al parecer- la falta de electricidad se debe a que un camión dañó el transformador cuando pasaba y no se ha reparado hasta el momento.

No es la única escuela que sufre por la falta del servicio de electricidad, por lo que, junto con el delegado estatal de los Programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, buscará una reunión con el secretario de Educación del Estado para solucionar esta problemática.