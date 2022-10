Juárez y El Paso son una sola comunidad: Cruz Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez, Chih / El Paso, Texas .- Señaló que el Gobierno Municipal de Juárez trabaja con distintas acciones para cambiar la imagente de la ciudad, especialmente del Centro Histórico.

“Agradezco la invitación y les decimos que estamos a sus órdenes, cualquier proyecto que tengan o evento, estamos con las puertas abiertas en el Gobierno Municipal para trabajar en equipo, porque si le va bien a El Paso, le va bien a Juárez y si le va bien a Juárez, le va bien a El Paso”, expresó.

El alcalde Pérez Cuéllar comentó que desde hace un año su Gobierno trabaja en la Zona Centro, principalmente en el tema de la limpieza, pues esta área de Juárez deja mucho que desear.

“Estamos determinados a cambiar esta realidad y a partir del 9 de enero haremos una completa reorganización por lo menos en la avenida 16 de Septiembre, entre Mariscal y Francisco Villa, así como entre La Paz y Velarde, que son las áreas intransitables y es nuestra carta de presentación, estamos dejando que se den las ventas navideñas pero en enero va a cambiar”, dijo durante el evento efectuado en el Hotel Double Tree by Hilton.

El Presidente Municipal también comentó que la administración trabaja en la limpieza de colonias y en basureros clandestinos. Dijo que hizo reformas legales para que los propietarios de predios mantengan limpios los espacios, a fin de tener una ciudad limpia.

Así mismo, mencionó que se trabaja en los parques públicos y en los vehículos que no se encuentran regularizados, pues la idea es que en enero no circulen por las calles de la ciudad los autos que no esten identificados, ya que es necesario abatir la inseguridad, pues hay quienes aprovechan la situación para delinquir en esos vehículos.

Comentó que el recurso que se genera de las regularizaciones servirá para pavimentar y recarpetear las calles de Juárez.

En su plática, el alcalde destacó que por primera vez el Gobierno Municipal apoya con becas a estudiantes de preparatoria que buscan ingresar a la universidad, ya que debido a que no cuentan con recursos, no pueden acceder a las instituciones educativas.

“Vimos que había deserción de estudiantes al entrar a la universidad, creamos el programa para que entraran a la universidad los jóvenes de escasos recursos, es la primera vez que se hace y ha sido exitoso”, indicó.

En el tema migratorio, el Presidente Pérez Cuéllar expuso que la situación está bajo control, pues se logró abrir un nuevo albergue temporal llamado Ónix, donde se encuentran más de 200 migrantes venezolanos.

“Lamentablemente hay un grupo pequeño que se queda en la línea divisoria, hemos buscado hacer conciencia con ellos de que lejos de ayudarles les perjudica, ya el Gobierno mexicano junto con el de Estados Unidos, están buscando mecanismos para que aquellos que vayan a ser aceptados inclusive vuelen desde sus lugares de origen”, dijo.

El Presidente Municipal invitó a los paseños a acudir a los eventos que se realizan en esta frontera, pues las autoridades están atentas en brindar seguridad en toda la ciudad, pero principalmente en esos espacios.

En esta visita a la vecina ciudad, el alcalde estuvo acompañado de su esposa Rubí Enríquez, presidenta de DIF Municipal; Adrian Fuentes Téllez, coordinadora de Administración y Control de Proyectos del Municipio, las regidores Karla Escalante, Tania Maldonado y Mireya Porras, así como el representante del Gobierno Municipal en El Paso, Juan Acereto.

En el evento participó también el cónsul general de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León, el alcalde de la vecina ciudad Oscar Leeser y otras autoridades paseñas.