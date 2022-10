Invitan a la ciudadanía al Quinto Torneo de Ajedrez

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación invita a la ciudadanía a participar en el Quinto Torneo de Ajedrez del Municipio de Juárez por la medalla «Gral. Lázaro Cárdenas».



Ciudad Juárez, Chih.- El evento se llevará a cabo el próximo sábado 22 de octubre en la plataforma lichess.org en un horario de 11 de la mañana para Ciudad Juárez y 12 del día horario de la Ciudad de México.

En el torneo podrán participar ajedrecistas y público en general, por lo que el registro puede hacerse en la página https://forms.gle/mFDtQ84tY8fTfWn18

Una vez llenado el formulario, se podrán unir al equipo desde: https://lichess.org/team/torneos-direccion-de-educacion-cd-juarez

Las categorías que participarán son: Primera Fuerza Open, Reservas under 1500, Sub 18 Nacidos (2006 y 2005), Sub 16 Nacidos (2008-2007), Sub 14 Nacidos (2010-2009), Sub 12 Nacidos (2012-2011), Sub 10 Nacidos (2014-2013), Sub 8 Nacidos (2015 y posteriores).

De acuerdo con la convocatoria, se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría, además se entregarán diplomas a los ganadores y reconocimientos para todos los participantes.

Para mayor información los interesados pueden comunicarse al número telefónico (656) 645 9617.

