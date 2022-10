Invitan a donar ramas de árboles podados

Se pueden utilizar como material orgánico para nutrir el suelo de futuras plantaciones.

Ciudad Juárez, Chih .– El director de Parque y Jardines, Daniel Iván Zamarrón Saldaña, invitó a la ciudadanía para que lleva a la dependencia las ramas de los árboles producto de las podas, con el propósito de generar materia orgánica que pueda ser utilizada como composta para el suelo de áreas verdes.

“Hacemos la invitación a que nos traigan todo el material que sea retirado de sus árboles, aquí contamos con una trituradora de ramas, con la que hacemos materia orgánica mejor conocida como acolchado, para enriquecer la tierra de espacios verdes donde hay plantaciones”, explicó.

Zamarrón Saldaña dijo que los trabajos de poda implican retirar el 25 por ciento de las ramas del árbol, por lo que recordó que los tallos y hojas no son basura ni desechos, sino materia que se puede utilizar para contribuir al desarrollo y crecimiento de la vegetación en distintas partes de la ciudad.

“Es muy importante pedirle a la gente a que espere el momento adecuado para el recorte de ramas; esta actividad es con el propósito de mejorar las condiciones de salud de la planta y se debe hacer cuando pierda todo su follaje y entre en estado de adormecimiento para que sufra menos estrés”, indicó.

El funcionario dijo que con la poda se debe de elevar la copa del árbol para que no arrastre en el suelo, también debe evitarse que atraviesen el cableado aéreo que se encuentra en las calles, para evitar afectaciones al servicio de energía eléctrica.

“Pedimos a la ciudadanía que no está capacitada para realizar estas prácticas, a que no lo haga, ya que si la poda no es de la manera correcta, puede causar daños a la salud del árbol”, puntualizó.

