Presenta el alcalde de Ciudad Juárez análisis que servirá como base para presentar una denuncia contra la autoridad electoral ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – El Instituto Nacional Electoral (INE) actuó en contra del movimiento del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso de Revocación de Mandato; para probarlo, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, presentó un análisis que servirá de base para denunciar a la autoridad electoral ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

Indicó que presentará este trabajo ante la dirigencia nacional de Morena y a la Asociación Civil Que Siga la Democracia a nivel nacional para que la situación sea expuesta en todo el país y se actúe como decidan, pero localmente él si presentará una denuncia formal.

“Lo más valioso que tenemos es nuestra democracia, esta posibilidad de decidir de la gente quién está en el Gobierno y quién no está, es algo que no debemos perder… están actuando de una manera totalmente autoritaria y antidemocrática”, expresó.

Indicó que el objetivo de la acción es que se castigue y, algo que a él le parece todavía más relevante, es colocar en el centro del debate la actuación del INE para que los procesos electorales próximos a nivel estatal, municipal y nacional, no actúe de la forma que lo hizo en el proceso de Revocación de Mandato.

“Estamos defendiendo la democracia, no estamos diciendo que se deben instalar más casillas en donde el movimiento está más fuerte, sino que no existe una actuación pareja… el INE está haciendo una actuación absolutamente en contra del movimiento del presidente y no debe ser, debe ser árbitro, pero ya está metido como contendiente electoral”, indicó.

Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Juárez, explicó que por ahora se realiza un análisis previo de la situación y previó hay varios tipos de delitos que se pudieron cometer por parte de funcionarios electorales o de servidores públicos que interfirieron en el proceso.

Dijo que una de las obligaciones principales de quienes laboran con la autoridad electoral es facilitar el voto, que la gente acuda a sufragar, lo que no sucedió.

“Vemos que lo que se hizo fue impedir el voto, también tendríamos que analizar el delito que señala que, a quien obstaculice el desarrollo normal de una jornada electoral, se le podrán imponer tanto, sanciones, multas o hasta años de prisión”, mencionó.

Jaime Enríquez, integrante de la Asociación Civil Que Siga la Democracia, dio a conocer que a través del análisis que se realizó sobre el trabajo del INE, se llegó a la conclusión de que utilizó una estrategia para desalentar la participación ciudadana, con la que afectó al 57.5 por ciento del electorado, principalmente en zonas de movilidad peatonal y donde la anterior elección presidencial favoreció el voto a López Obrador.

Entre los datos duros que presentó se encuentran que no se instaló el 33.3 por ciento de las 1 mil 176 sedes de votación, únicamente fue abierto el 22.3 por ciento; es decir, 263 en lugar de 392.

Además, el INE seleccionó sistemáticamente el lugar más lejano (sede de votación) de la unidad territorial, no utilizó un criterio uniforme y válido en la distribución de sedes y número de electores y, en tan solo 22 sedes, instalaron 308 secciones, que representan el 26 por ciento del total del Municipio.

Enríquez indicó que la autoridad electoral Instaló más sedes con menos secciones, entre 3 y 5, donde existe movilidad en automóvil particular, lo que facilita la votación, pero concentró más secciones, de 6 a 32, en menos sedes donde predomina la movilidad peatonal, con recorridos de entre 40 minutos y 2 horas para llegar desde los puntos más alejados, dificultando la votación.