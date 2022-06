El académico John Ackerman expondrá el tema Morena frente a la historia, además del desarrollo de 9 mesas con temas relacionados con la actividad partidista y su relación con el gobierno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – En buscar de rescatar la institucionalidad y vida orgánica del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un grupo de integrantes de ese instituto político emprendieron una campaña con ese objetivo, entre las actividades a realizar está la primera Convención Estatal Morenista el próximo 26 de junio.

La regidora y delegada de Morena, María Dolores Adame Alvarado; el profesor universitario, Nolberto Acosta Varela; la activista y militante, Rubí Guzmán Argueta; así como los militantes, Ricardo Rodríguez y Alonso Rodríguez, dieron los por menores del evento, que incluirá la participación de John Mill Ackerman Rose, académico y miembro de ese instituto político, con el tema Morena frente a la historia.

Los informantes hicieron una invitación a los interesados en acudir al evento, que se realizará en el parque recreativo Las Fuentes, de la avenida Ramón Rayón 2170 en Salvarcar, a partir de las 10:00 y hasta las 15:00 horas.

En la convención se abordarán diversos temas en 9 mesas: Democracia interna, Institucionalidad y vida orgánica del partido, Relación partido-gobierno, Transparencia y rendición de cuentas, Los jóvenes y su papel en la cuarta transformación, Formación política desde una perspectiva feminista, El camino hacia el próximo congreso nacional extraordinario de Morena, Trabajo territorial, Formación política enfocada a simpatizantes.

Adame Alvarado dio a conocer que al evento acudirán militantes y ciudadanos de diversas partes del estado, que tienen la esperanza de un verdadero cambio, por eso el objetivo es lograr la democratización y el respeto a las bases del movimiento.

Se requiere, dijo, que los próximos representantes partidistas sean electos por el voto directo de las bases y en asambleas transparentes, que los nuevos dirigentes cubran un perfil de honestidad y que no corrompan la vida interna del partido o traicionen al pueblo.

Además, que se rijan con nuestros principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo que aún cree en este movimiento.

En su intervención, Acosta Varela indicó que Ackerman Rose está está articulando un movimiento nacional y ya empieza a tener sus primeros efectos; por ejemplo, desde antier se abrió el registro de militantes en la ciudad de Chihuahua, trámite que estaba cerrado.

Además, el presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, declaró que iba a iniciar ya la conformación de una parte de la vida orgánica del partido.

Desde hace varios años, dijo, las decisiones no se toman en los partidos, en las asambleas, en los comités de base, en los comités distritales y, en cierta medida, el comité estatal ha dejado de funcionar y ha sido dejado de lado por decisiones unilaterales, tomadas desde arriba.

Añadió que es impostergable hacerlo por la naturaleza del proyecto de nación que tenemos para la conclusión de la cuarta transformación, aunque la ciudadanía le da su apoyo, el partido no ha sido tomado en cuenta por la dirigencia nacional, mientras que Ackerman está encabezando el movimiento para alcanzar ese objetivo.

