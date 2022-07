Frontera Juárez-El Paso será más activa en 20 años

Durante su visita de hoy, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que se invertirán 700 millones de dólares, entre México y Estados Unidos, para mejorar infraestructura en el limítrofe.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Con 14 proyectos del lado mexicano y 6 del estadounidense, la frontera entre los dos países será la más activa del mundo, declaró este día durante su visita a Ciudad Juárez el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casubón.

El funcionario acudió a la frontera para participar en varios eventos, entre ellos un Encuentro Binacional de Seguridad y Migración, la Frontera que Todos Queremos, además de otro encuentro estatal con mujeres y hasta para comer tradicionales burritos.

- Publicidad - HP1

El canciller mexicano expuso, en conferencia de prensa, que la movilidad entre México y Estados Unidos debe ser tanto de personas, como de trabajo, ideas y familia, por lo que el gobierno nacional le propone al vecino que se deje de hablar de migración como si sea algo negativo, porque no lo es.

Recordó que gracias a una migrante proveniente de Hungría, que viajó a Estados Unidos en 1985, se cuenta con la vacuna Pfizer antiCOVID-19.

“Hemos propuesto eso porque Estados Unidos necesita al año más de un millón de personas para mantener el crecimiento económico de su país, no tiene sentido mantenerlo como está; es decir, hoy en día es irregular azaroso y hasta peligroso porque está determinado que no es legal o que no lo puedes hacer”, dijo.

Sin embargo, de todas las personas que llegan a Estados Unidos, de cada 10 se queda ocho o nueve, entonces habría que regular esa movilidad, que sea regular, ordenada y respetuosa, no tomar la búsqueda de trabajo como una falta.

“Lo que yo veo en en el discurso de Estados Unidos es una contradicción, porque por un lado necesitan a las personas porque hay trabajo… el número de vacantes llega a miles, entonces necesitan la mano de obra y por el otro lado no quieren que vayan los migrantes, eso no tiene sentido, tenemos que organizarlo de mejor manera”, declaró.

También, se propuso a Estados Unidos qué más de 11 millones de mexicanos y mexicanas puedan tener sus derechos plenos, porque es increíble que no se les den cuando llevan allá trabajando 20 y hasta 40 años, contribuyendo a su economía.

Hablo de que existe una inversión muy grande en la frontera, de 700 millones de dólares, para mejorar la infraestructura entre ambos países.

México y Estados Unidos, indicó, ya tienen en total más de 30 proyectos, incluidos Ciudad Juárez y El Paso, porque va a ser la frontera más ocupado del mundo.

Aunque ya es muy activa, lo será más todavía porque muchísimas empresas que están en Asia se van a venir para acá y eso ya está pasando eso, entonces se debe hacer crecer la infraestructura para que funcione mejor.

Galería