Fue portavoz de la Diócesis de Ciudad Juárez y ejerció su ministerio en la Parroquia Jesús Maestro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – El presbítero de la Diócesis de Ciudad Juárez, Hesiquio Alfonso Trevizo Bencomo, falleció la noche del sábado 30 de abril, al parecer a consecuencia de una afección cardíaca.

La muerte del sacerdote católico, quien tenía 76 años, fue confirmada por la Diócesis de Ciudad Juárez a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza damos a conocer el fallecimiento del padre Hesiquio Alfonso Trevizo Bencomo, elevamos nuestras oraciones a Jesucristo Nuestro de la Redentor y a María Santísima por el eterno descanso de su alma”, es el mensaje publicado en la página de Facebook.

Durante décadas, Trevizo Bencomo fungió como el portavoz del organismo católico en la ciudad y ejercía su ministerio en la Parroquia Jesús Maestro, ubicada en el cruce de Río de La Plata y Río Escondido del Córdova-Américas.

El sacerdote tenía una carrera de 46 años y 10 meses dentro del ministerio católico, ya que se ordenó como tal el 27 de junio de 1975.

A Diario Network reproduce parte de un texto que Trevizo Bencomo publicó el 27 de junio de 2014, con motivo del aniversario de su ordenamiento sacerdotal:

“Rindo homenaje admirado a todos los sacerdotes que, a pesar de todas las contrariedades y limitaciones, comprendidos o incomprendidos, aceptados o rechazados, están ahí. Mucho se habla hoy del sacerdote, no bien; es noticia, no buena. Ni una voz se ha alzado en su defensa. (Solo los padres Salesianos están atendiendo a 400 mil refugiados. No es noticia). Admiro a los sacerdotes de esta Diócesis que en el estado de guerra que vivimos hace unos años, estuvieron en sus puestos atendiendo a víctimas y victimarios como capellanes de guerra y ninguno se fue de la ciudad. Nadie huyó. Admiro a sacerdotes viejos, por su entrega prolongada, sin monumentos, sin títulos, sin reconocimientos, ni día del…, sin homenajes, que están ahí dispuestos a dejar la vida en el surco. Entre ellos, al P. Payán que hoy cumple 62 años de servicio. Es de los padres fundadores de esta iglesia y a sus 86 años sigue activo. ¡Y muy activo! Enfermos, Vega y Villanueva; Renato, Obispo. Espero no restarles méritos ante Dios por hablar así, pero creo que la gratitud es también una virtud. ¡Sed agradecidos!, aconseja el Apóstol”.