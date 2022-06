Exhortan a participar en el cuarto Torneo Municipal de Ajedrez

Ciudad Juárez, Chih .- El evento denominado “Por la Medalla del Día del Padre”, se realizará en el centro recreativo del DIVERSNTE, en el fraccionamiento Riberas del Bravo, desde las 10:00 de la mañana, informó la directora de Educación, Martha Aracely González Holguín.

Dijo que los interesados pueden participar en las distintas categorías: Abierta, Reserva-1500, Infantil Sub 18, Infantil Sub 16, Infantil Sub 14, Infantil Sub 12, Infantil Sub 10, e Infantil Sub 8.

Señaló que habrá una bolsa económica de 8 mil pesos que se repartirá entre los tres primeros lugares de cada categoría, además todos los participantes recibirán un reconocimiento y medallas.

Los interesados pueden registrarse en la página: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHdxGNuEs8vY3CcR1OEgCj-m_8zbBCZgcV3U49nnMUgAI63w/viewform