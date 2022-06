Ciudad Juárez, Chih .- El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez reiteró la invitación a los jóvenes estudiantes que recién egresan de la preparatoria y que busquen ingresar a la Universidad, para que estén pendientes de las convocatorias que se emitirán para acceder a una beca y seguir en una institución de educación superior.

En este momento la convocatoria que ya está abierta es la de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la institución recibirá a 1,705 estudiantes becados, quienes tendrán el apoyo económico por un valor de 7 millones 640 mil 105 pesos, dio a conocer Raúl Fajardo Zaldivar, director del Instituto Municipal de la Juventud.

- Publicidad - HP1

Explicó que los requisitos para que se pueda hacer el registro son ser de nacionalidad mexicana y residir en Ciudad Juárez, tener entre 17 a 25 años de edad, haber terminado la preparatoria en el semestre anterior inmediato y que los ingresos del jefe de familia sean menores a 8 mil pesos mensuales.

El apoyo, dijo Fajardo, será por 32 créditos que equivale a 4 materias aproximadamente, si se toman créditos extras, el alumno deberá solventar la diferencia.

La convocatoria para la UACJ seguirá abierta del 2 al 15 de junio, donde los interesados deberán ingresar a la página www.juarez.gob.mx/becas-de-acceso-a-la-universidad para bajar el formato de pre registro.

La papelería se recogerá en el gimnasio universitario, el día 16 de junio y en Ciudad Universitaria (CU), el día 17 de junio.

La papelería a entregar es:

En original y copia



– Comprobante del «Formato de Pre-Registro de la Plataforma de Becas de

Acceso a la Universidad», el cual estará disponible y deberá ser descargado en

la página www.juarez.gob.mx/becas-de-acceso-a-la-universidad

– Acta de nacimiento del estudiante

– Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante

– Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla militar), en caso de ser menor de

edad, será del padre, madre o tutora o tutor

-Folio otorgado por la Universidad

– Comprobante de ingresos de la jefa o jefe de familia, que no exceda de 30

días naturales desde su emisión; que manifieste ingresos no mayores a los

8,000 pesos mensuales

-De no tener un empleo formal que expida comprobante de ingresos, el jefa o jefe de familia, especificará en una carta bajo protesta de decir la verdad sus ingresos económicos aproximados de manera mensual, en la cual deberá incluir fecha, nombre completo y actividad laboral que realiza.

-Comprobante de domicilio (recibo de luz o agua), con no más de 3 meses de

antigüedad

Comprobante (boleta y/o constancia de estudios terminados) que avale su

egreso de la preparatoria, en el semestre anterior inmediato a la solicitud