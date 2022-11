Examina Cruz Pérez Cuéllar Centro de Monitoreo de Calidad del Aire

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde destacó la importancia de que se revise la calidad del aire para hacer conciencia como ciudadanía de las afectaciones provocadas por el uso de vehículos, como principal agente contaminante, por lo que es muy importante la verificación vehicular y contar con el engomado ecológico, ya que el aire que respiramos, lo respiramos todos, sin distinción de ningún tipo.

Comentó que no se contempla llegar a un programa de control vehicular como el “hoy no circula”, por lo que se buscará hacer conciencia en los automovilistas para traer los vehículos en buenas condiciones mecánicas, afinados y con su engomado respectivo, para no llegar a ese tipo de medidas.

César Díaz Gutiérrez, titular de la Dirección de Ecología, indicó que es muy importante que la gente conozca la información sobre la calidad del aire que respiramos, que en muchas ocasiones por motivos diversos, como el clima, pueden ser malas o buenas, por eso se trabaja en una aplicación que pueda proporcionar la información en tiempo real.

El programa de calidad del aire del municipio tiene una red de 13 estaciones ubicadas estratégicamente en toda la ciudad, tres de ellas son de referencia y toman mediciones para determinar si las condiciones son de riesgo o no para la población, informo Felipe Adrián Vázquez Gálvez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.