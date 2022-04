“Si nos piden información se las entregaremos, siempre y cuando la tengamos y sobre todo que la petición se haga a través de las instancias correspondientes”: Cruz Pérez Cuellar.

Ciudad Juárez .(ADN / Arturo Hernández)– El presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar, se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades que llevan a efecto las investigaciones sobre el par de denuncias que existen en contra del ex alcalde Armando Cabada Alvídrez, una de ellas interpuesta por la sindica, Esther Mejía, por el tema de la renta de las patrullas policiacas, y otra querella más por la Auditoria Superior del Estado, esta última ante la Fiscalía General del Estado.

“Si las autoridades correspondientes nos piden la información correspondiente y la tenemos, claro que se las entregaremos, siempre y cuando se sigan las instancias que marca la ley”, indicó.

Mencionó que recientemente se entrevistó con el ahora diputado federal, a quien le hizo ver que, de solicitarlo la fiscalía, entregará la información que se le solicite, claro, siempre y cuando cuente con ella.

“Yo respeto al ex alcalde no es mi intención buscar que hizo, o que dejo de hacer, no, para nada, y eso se lo dejé muy claro el día que nos reunimos, sin embargo, también le hice saber que como parte de mis responsabilidades, que colaboraremos con las autoridades, si es que estas nos llegan a pedir información, y bueno, lo que tengamos se los entregaremos, si es que lo tenemos, y sino no tenemos nada, pues entonces no habrá nada que entregar”, dijo.

Reiteró también su respeto hacia la sindica, quien el pasado 30 de marzo, interpuso una demanda en contra de Armando Cabada en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por la renta de 400 patrullas a razón de cien mil pesos mensuales, de las cuales, de acuerdo a Esther Mejía, solo se utilizaban 240.

La otra querella fue interpuesta por la Auditoria Superior del Estado en contra del ex alcalde de Juárez, y hoy diputado federal por Morena, procede de agosto del 2021, por el tema de la entrega de 41 millones de pesos a un despacho contable para la recuperación de la cartera vencida del predial, trabajo, que se sabe, nunca se realizó.