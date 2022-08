“Espero que la boca del secretario sea de profeta”: Cruz Pérez Cuéllar

Luego que el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, mencionó que el alcalde juarense representaba “el futuro”, indica que la vida y la política se deben vivir un día a la vez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Los comentarios vertidos por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el sentido de que el alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, representaba el futuro, se mostró agradecido y comentó que ojalá y la boca del funcionario sea de profeta.

“Me da mucho gusto y se agradece, pero voy a decir algo que es bien importante y de veras lo creo totalmente porque tengo muchos años en esto, a mí me queda muy claro que la vida, como la política, hay que vivirla día a día, entonces no se vale uno creérsela porque la vida da muchas vueltas y yo he sido testigo de eso muchas veces”, mencionó el edil.

Agregó que debe ser agradecido con los comentarios positivos porque no hay manera que un ser humano no agradezca un buen comentario, pero lo más importante es evitar desenfocarse del trabajo de la Presidencia Municipal.

“Esa es mi responsabilidad, para eso me eligieron los juarenses, entonces yo voy a estar ahí chambeando, ya vendrán los tiempos electorales y bueno, pues espero que la boca del secretario de gobernación sea de profeta”, indicó.

Con relación al comentario de que Pérez Cuéllar debió ser gobernador, pero se la robaron, el alcalde mencionó que no comentaría algo al respecto.

“Amor y paz, creo que eso ya es historia, insisto en que un ser humano siempre recibe los buenos comentarios con agradecimiento y gratitud; yo agradezco los comentarios del secretario, pero no voy a abonar a ese tema, creo que está totalmente cerrado”, dijo.

Agregó que ya se tiene gobernadora, María Eugenia Campos Galván, y que hay que trabajar con ella de manera coordinada, como lo ha hecho.