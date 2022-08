Es Cruz Pérez Cuéllar consejero distrital y nacional de Morena

Considera el presidente municipal de Morena que la elección tuvo problemas que deben superarse, pero consideró que fue un buen ejercicio, sobre todo por el nivel de participación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – La elección de consejeros de Morena, realizada ayer, tiene un significado muy especial para el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien fungirá como representante distrital y nacional.

“Ha sido un tránsito complejo desde la llegada y lograr estar ahora en la mesa central, la del debate y de la discusión, tanto estatal como nacional, pues a mí me da muchísimo gusto”, expresó.

- Publicidad - HP1

Agradeció a las personas que lo apoyaron y a todos los que participaron ya que se trató de un ejercicio positivo, por lo que felicitó a Morena por abrirse a la sociedad.

Sin embargo, indicó que hay que aprender de la experiencia y, por ejemplo, considerar abrir más casillas, porque el solo hecho de tener una por distrito generó aglomeraciones y de ahí se puede provocar todo tipo de especulaciones, sin decir que sean o no sean ciertas.

“Simple y sencillamente tener estas aglomeraciones generó muchos problemas, lo digo con mucho respeto… además porque pues me fue muy bien, no es una crítica porque me fue mal o porque no haya quedado, es porque creo que tenemos que mejorar”, expresó.

Dijo que el resultado pudo haber sido con una mayor participación, por lo que hay que revisar el tema, pero el partido debe seguir abierto a la sociedad porque si se dice que el pueble manda, pues que el pueblo mande.

Pérez Cuéllar indicó que su actividad como consejero no impactará su trabajo público, ya que participará en reuniones que se realizarán en días inhábiles, por lo pronto ya está convocado para el 14 de agosto para instalar el Consejo, así como el 17 y 18 de septiembre para el Congreso Nacional.

“Atenderé estas reuniones que normalmente son en días inhábiles y ya no me requiere de otro tipo de trabajo de atención”, afirmó.