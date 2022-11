Entrega Municipio material a más de 100 escuelas

Ciudad Juárez, Chih .- Frente a directores de las distintas instituciones educativas beneficiadas, el alcalde señaló que los apoyos a las escuelas no es fortuito, ya que está convencido que apostarle a la educación es aportarle al futuro de esta comunidad y pese a que el resultado no será inmediato, es la mejor apuesta que se puede hacer.

“Y lo seguiremos haciendo. Este año hemos cumplido con fuerza y entusiasmo en apoyo a la educación pública y seguiremos así. Hay quienes me dicen que el Municipio no tiene porqué apoyar a las escuelas pero no importa, porque finalmente los niños, las niñas y los jóvenes son juarenses y estamos haciendo una buena inversión porque estamos invirtiendo en nuestra niñez y en nuestra juventud”, expresó.

Durante el evento, los directores de las escuelas públicas recibieron distintos materiales que serán de utilidad para atender las instalaciones educativas que se deterioraron durante el tiempo de la pandemia.

Este material consiste en sanitarios, lavabos, impermeabilizante, malla y pintura para señalética, para interiores y para exteriores, además de cemento, entre otros productos.

El Presidente Pérez Cuéllar destacó que su Gobierno estará recapitulando la inversión que este año hizo en beneficio de las escuelas, pues aparte del apoyo que hoy se entregó, durante el año atendieron a 34 instituciones con un monto de 50 millones de pesos, se construyen 62 domos, se entregaron 110 mil mochilas y útiles escolares, se apoyará a cuatro escuelas con la rifa del automóvil y se someterá al Cabildo otro paquete para apoyar a 60 escuelas con otros 50 millones de pesos.

La directora de Educación Municipal, Martha Aracely González Holguín, indicó que el Gobierno Municipal se encuentra preocupado y ocupado en beneficiar a las instituciones educativas, por lo que agradeció al Presidente Municipal por los apoyos que se han dado.

Dijo que los beneficiados son escuelas que solicitaron ayuda a través de la Dirección, como preescolares, primarias, secundarias, telesecundarias, Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), Centros de Educación Extra Escolar (CEDEX) y los Centros de Atención Múltiple (CAM).

El presupuesto para este programa fue de 11 millones 700 mil pesos y además del material, la dependencia ya apoyaba a las escuelas con distintas acciones.

Durante la entrega del material, Eneida Gómez Guerrero, enlace del área de Educación Especial Zona Norte, agradeció al alcalde por el apoyo que les brindó a las instituciones públicas y señaló que será de gran beneficio para recuperar los espacios dignos donde se atienden a los niños y adolescentes.

“Es bueno saber que se cuenta con autoridades tan comprometidas con nuestra comunidad y tenemos la certeza que lo que se invierte en educación nos va a llevar a aumentar los valores, la cultura y la ciencia”, dijo.

El coordinador general de la Región Norte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 8, Pedro Hidalgo Martínez, dio las gracias al Presidente Municipal por tener este tipo de eventos donde se atiende a las escuelas.

Además de la entrega del material, se llevó a cabo una rifa en la que se apoyó a cinco instituciones educativas que se llevaron cuatro paquetes de botiquines de primeros auxilios para atender los pequeños accidentes que se lleguen a presentar con los estudiantes.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran la Escuela Secundaria 6 “Leopoldo Arturo Encerrado Tejeda”, Jardín de Niños “Rubén Darío”, Usaer 7502, Escuela Secundaria Técnica 79 y Primaria Federal “Félix Zandman”.