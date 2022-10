Empiezan gestión para registrar ante Hacienda la obra de Camino Real: Alcalde

Ciudad Juárez, Chih .- El Alcalde se reunió estos días con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para hablar del tema y señaló que una vez registrada la obra, se buscarán los recursos para llevarla a cabo.

“Vi varios temas en la Ciudad de México pero fundamentalmente el tema de Camino Real porque no se le pueden asignar recursos a una obra que no está registrada ante Hacienda, por lo que hoy, parte del equipo tuvo una reunión con los despachos que nos pueden ayudar a registrar la obra y después buscaremos los recursos pero está toda la disposición de apoyarnos en eso”, refirió.

- Publicidad - HP1

El proyecto para la reconstrucción del bulevar Camino Real que el Alcalde propuso al Gobierno Federal incluye también la construcción de un paso a desnivel y contempla una inversión de 210 millones de pesos. La propuesta surge de las múltiples quejas de los usuarios por las condiciones en las que se encuentra esta vialidad.

El objetivo es la reconstrucción de zonas más dañadas, el alumbrado, transformadores y un paso a desnivel en la glorieta.

El proyecto fue entregado con anterioridad a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México.

En otro tema, el Presidente Municipal Pérez Cuéllar, señaló que se cuenta con un recurso de 68 millones de pesos que serán validados por el Gobierno Federal para liberarlos, a fin de destinarlos al recarpeteo de las vialidades de Juárez.

Comentó que el recurso puede usarse tanto para bacheo como para el recarpeteo de las calles, sin embargo, la Dirección de Obras Públicas del Municipio decidió utilizarlo para recarpetear las zonas más afectadas de la localidad.

Respecto al Impuesto Predial, el Alcalde dijo que será sometido al Cabildo la actualización de las tablas catastrales, ya que desde el año 2006 no se han actualizado.

“Creo que cada año debemos actualizar los valores, no en el porcentaje tan alto como se plantea pero sí hacerlo porque la ciudad sigue creciendo y los problemas también y no se podrá atender todo el rezago que tiene Juárez, ese es el debate y yo me voy a justar lo que diga el Cabildo no sin antes argumentar esto”, expuso.

“Muchas veces nos quejamos que nuestra ciudad no está como otras, pero no hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos fecha fatal el 31 de octubre y vamos a dejar que el miércoles se debata y la decisión que tome el Cabildo la respetaremos”, agregó el edil.