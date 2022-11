Emite SSPM recomendaciones preventivas para vacaciones decembrinas

Con motivo de la próxima temporada decembrina en donde familias juarenses toman un periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) emite una serie de recomendaciones para resguardar el patrimonio durante su ausencia.

Ciudad Juárez, Chih .- Estas sugerencia se dan con la finalidad de evitar la comisión de algún delito, o bien, situaciones que pongan en riesgo sus viviendas, pertenencias de valor, así como mascotas, ya que es una temporada en la que los delincuentes aprovechan la ausencia de algunos de los ciudadanos para cometer robos.

Es por ello que se comparten los siguientes consejos para una “Navidad Segura”:

Resguardar objetos de valor

Desconectar aparatos electrodomésticos

Reforzar la seguridad de la vivienda

Cerrar la llave de paso de gas y agua

No dejar mascotas encerradas

No olvidar veladoras encendidas y apagar las luces

No publicar salidas en redes sociales

Dejar a cargo de visitas esporádicas a gente de confianza

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reforzará sus operativos de prevención y vigilancia durante esta temporada para velar por la seguridad de la ciudadanía, así como salvaguardar el patrimonio de los juarenses.

“Juárez Vigilante”

