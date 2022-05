La legisladora de Movimiento Ciudadano acompañó a la fracción parlamentaria de Morena en la sesión del Congreso del Estado efectuada en Ciudad Juárez, dice que trabaja con ellos, pero sigue en su partido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Ilse América García Soto, se sentó en la mesa junto a los legisladores de Morena durante la rueda de prensa que ofrecieron esta mañana en Ciudad Juárez, donde se realizó la sesión del Congreso del estado de Chihuahua.

Ante la pregunta con relación a si dejaba a MC para unirse a Morena, aseguró que continuaba con su afiliación, pero que estaba distanciada de sus compañeros de partido.

Ante el cuestionamiento, el coordinador de la fracción legislativa de Morena, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, ofreció que su partido la recibiría.

“Solo le reiteramos a la diputada América que en Morena tiene las puertas abiertas si ella decide venirse a la bancada”, dijo.

García Soto, por su parte, contestó que está trabajando los diferentes temas con sus compañeros legisladores (de Morena) porque no pueden ser una oposición incongruente.

“Desde un principio se los dije a todos y a cada uno de ustedes, no me parece la forma en la que operaron lo que es el tema del Poder Judicial, es una forma incongruente, una forma solamente por querer imponer, por ser simplemente un grupo mayoritario, tanto el PRI con el PAN”, mencionó.

En lo particular, dijo, no regalará su voto porque no está solamente para acatar las órdenes, sino que es una persona que tiene plena conciencia de lo que está sucediendo dentro del estado y lo que fue el tema del Poder Judicial, por lo que consideró que es incongruente vender un voto para alcanzar diferentes magistraturas opuestas.

“Estamos viendo que aquí (fracción de Morena) es donde está la congruencia y el contrapeso, se está viendo, lo que sí les puedo decir es que hay una ruptura y ustedes lo pueden ver de manera evidente, en donde creo que nadie merece tener malos tratos, cualquiera que tenga malos tratos, hasta dentro de su casa, se va”, declaró.

Añadió que Movimiento Ciudadano es un partido que tiene mucho crecimiento a nivel nacional, pero lamentablemente está secuestrado dentro del Estado de Chihuahua y es lo que está impidiendo su verdadero desarrollo.

El mismo senador, Dante Delgado, siempre ha propuesto en todos los espacios gobernar con alegría, ser congruentes, estar cerca de los ciudadanos y, sobre todo, actuar con sensibilidad y carisma, porque de nada sirve tener fotos por dondequiera con un traje elegante si, al momento de acercarse con la ciudadanía, la tratan mal, señaló.

Nadie merece, continuó, que le falten al respeto y en MC hay un grupo que, hasta cierto punto, es misógino, lo que generó que sus iniciativas presentadas son individuales y resulta bastante evidente que ella plasmó diferentes temas, como el uso de armas para mujeres, ya que mientras ella promovió que dejen de venderse juguetes que propaguen la violencia, el coordinador de la bancada de MC, Francisco Sánchez Villegas, solicita que se armen.

“Le agradezco mucho al diputado (Estrada Sotelo) y a mis compañeros (de Morena) porque han estado siempre conmigo, claro que si la situación que sigue está en Movimiento Ciudadano… no descartó la posibilidad, ya que me han hecho la invitación”, dijo. “De ser así en algún momento de manera personal y acompañada de mis compañeros, se los hacemos saber”.

Acerca del factor Alfredo Lozoya Santillán, García Soto indicó que, al final de cuentas, solamente es el ex candidato a gobernador y no tiene un cargo dentro del partido.

“Ellos lo denominan un líder moral, pero dentro del partido a nivel estatal y a nivel nacional, no tiene ningún tipo de nombramiento, tan así que no se encuentra incorporado al Consejo Nacional político de Movimiento Ciudadano”, aseguró.