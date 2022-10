Destacó Claudia Sheinbaum los grandes logros de la Cuarta Transformación

Ciudad Juárez, Chihuahua- Como parte de la conferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno”, impartida en el Salón ‘’Las Anitas’’ de esta ciudad, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, destacó los grandes logros de la Cuarta Transformación de la que forman parte fundamental los mexicanos y las mexicanas para construir una sociedad con más justicia.

Acompañada por el Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar y de 10 mil de ciudadanos juarenses que le dieron una calurosa bienvenida al ritmo del Noa Noa del Divo de Juárez y los gritos de ‘’Claudia, amiga, Chihuahua está contigo’’, Sheinbaum Pardo recordó el camino histórico de México para convertirse en un mejor país. La mandataria capitalina resaltó la importancia de defender la democracia, con lo que se han visto beneficiados millones de personas, comenzando con becas para las y los estudiantes, así como de obras de infraestructura histórica; como lo son el Tren Maya, el aumento del salario mínimo en beneficio de la economía de las familias mexicanas, entre muchos otros.

Previo su discurso, el Alcalde de Ciudad Juárez celebró los logros de la jefa capitalina, a quien describió como una mujer brillante, de gran trayectoria científica, quien ha sido parte fundamental de la cuarta transformación. “Al ser una luchadora social que desde su juventud”, comentó, “realizó esfuerzos para mejorar la vida de las mexicanas y los mexicanos, con un profundo amor a la patria, lo que le ha sido acreedora de grandes reconocimientos como el Premio Nobel”.

- Publicidad - HP1

Al respecto, la mandataria subrayó la relevancia de los principios de la cuarta transformación, en la cual los gobiernos deben utilizar sus recursos y esfuerzos para reducir las desigualdades sociales que históricamente han reprimido a la sociedad. ‘’No se nos debe olvidar nunca que no llegamos para enriquecernos, sino a eliminar la corrupción desde donde estemos. No puede haber gobierno rico con un pueblo pobre (…). El poder no tiene sentido si no es para regresarlo al pueblo’’, explicó mandataria

Bajo este contexto, subrayó que durante su gestión se han destinado más de 25 mil millones de pesos para invertirlos en obras para el bien público, pero sobre todo, para los niños y niñas que estudian educación básica y que goza de becas y apoyos para útiles y uniformes escolares, con lo que se ha eliminado la falta de oportunidades.

La mandataria señaló también la relevancia de apoyar la economía familiar con programas como ‘’Mi Beca para Empezar’’, del cual se han visto beneficiadas más de 600 mil familias, además de la creación del proyecto, ‘’La Escuela es Nuestra’, con la finalidad de mejorar la infraestructura de las escuelas.

De igual forma, Claudia Sheinbaum recalcó la necesidad de brindar espacios académicos de calidad para los más de 44 mil jóvenes que ahora tienen acceso a la educación, gracias a la creación de preparatorias y universidades públicas en la Ciudad de México, ya que prepararse para el futuro es un derecho universal.

Asimismo la mandataria destacó la trascendencia de invertir en salud pública para que no falten médicos, enfermeras y medicamentos para la ciudadanía. Al respecto, señaló que en la Ciudad de México se han construido 3 hospitales de alta especialidad en las zonas más marginadas de la capital.

En cuestiones de movilidad, la mandataria destacó los logros de su administración al incrementar el desarrollo en transporte público, con la inauguración del trolebús elevado en el oriente de la Ciudad de México para 1.8 millones de habitantes; el cablebús, una obra magna única de la capital; el aumentó de 35 kilómetros de metrobús y la renovación completa de la Línea 1 del metro. Todo ello significa la creación de transportes rápidos, eficientes, no contaminantes, pero sobre todo justos, pues se trata de lograr el mejor transporte para el menos tiene.

De igual forma, la mandataria señaló que en la Ciudad de México, se ha visto una disminución del 60% en el índice delictivo. Lo anterior, explicó, gracias al trabajo coordinado de las instituciones como la Policía, la Fiscalía y sobre todo la Guardia Nacional, para garantizar la cero impunidad. Como ejemplo de la anterior coordinación, la mandataria explicó la creación de diferentes programas como ‘’El agresor sale de casa’’, con el que se protege el bienestar de mujeres y niños violentados.

Como parte final de su discurso, la jefa de gobierno subrayó que en la actual administración se cuenta con una paridad de género en el gabinete; hecho histórico que se ha logrado gracias a que ha priorizado la igualdad entre hombres y mujeres, por lo cual, en la actualidad se tienen muchas más oportunidades para una mejor calidad de vida.

Redacción ADN / Staff ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.