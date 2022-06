El Jardín de Niños y Estancia Infantil Municipal Eva Sámano De López Mateos, trabaja coordinado con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Juárez (DIF), con el objetivo de llevar a cabo capacitaciones al personal de la estancia y estar actualizados en el tema de cuidado infantil.

Ciudad Juárez, Chih. – “Es muy importante dentro de la educación estarse capacitando, ya que se presentan retos para las maestras día a día y es de suma relevancia que cuente con las herramientas necesarias para poder darles solución, así la maestra tiene la capacidad para formar a los alumnos en todos sus aspectos” señaló Yossi Yazmín Narváez González, directora de la estancia.

En este caso las maestras reciben la capacitación de Cuidado de Niños y el personal de cocina y limpieza el de Manejo Higiénico de los Alimentos, comentó.

Señaló que esta capacitación se imparte de forma constante en la estancia, colaborando con diferentes instancias relacionadas al cuidado infantil, entre ellas el DIF Municipal.

“Si ellas no cuentan con saber lo necesario, no podrían solucionar las problemáticas de los educandos, ya que si no se usan las estrategias indicadas con los alumnos, se puede perder el proceso de enseñanza”, explicó.

Agregó que continuarán con el proceso de capacitación, en espera de ofrecer una educación de calidad a los cerca de 75 alumnos que acuden a esta escuela para hijos de empleados municipales.