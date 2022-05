Informa Juan Carlos Loera que a través del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) los recursos se entregan de manera directa a comités escolares, sus integrantes decidirán en qué obras se invierten.



Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Al menos 33 escuelas serán incorporadas al programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) durante el presente año, se les otorgará una aportación económica porque están en zonas más marginadas para que realicen las reparaciones que requieran, informó el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Para beneficiar a estas instituciones de Educación Básica, dijo, se hará una derrama económica de aproximadamente 17 millones de pesos.

“Este recurso se entrega de manera directa a las tesoreras de los comités y se utiliza en la red hidráulica, en las instalaciones sanitarias, bebederos de agua potable, mantenimiento general y la remodelación de las escuelas; incluso la construcción de aulas nuevas, en caso de que sea necesario”, dijo.

En este modelo, los comités de escolares son quienes deciden qué tipo de obras se van a llevar a cabo en sus plantes.

“Vamos a estar gestionando para que el siguiente año entren todas las escuelas de Ciudad Juárez, priorizando las escuelas más pobres y con mayor necesidad”, afirmó.

En la región que comprende Ciudad Juárez, Práxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravos, se han incorporado 187 escuelas de preescolar, primaria y secundaria a LEEN.

Para esta actividad, se ha asignado un monto de 83 millones 100 mil pesos, de los cuales ya fueron dispersados 76 millones 450 mil pesos; aún faltan por entregar 6 millones 650 mil pesos.

A esta cantidad se sumarán los 17 millones para las 33 nuevas escuelas que se tiene planeado sumar a este beneficio.

Explicó que a través del programa LEEN se entrega el recurso a la escuela, directamente a una tesorera y se busca que sea mujer pues, por lo general, ellas diariamente acuden a los planteles, conocen las necesidades y saben administrar de manera adecuada los recursos.

Comentó que este gobierno determinó entregar el dinero a las escuelas y no a intermediarios, porque ellos no saben de las necesidades de estos lugares y sólo trabajan por proyectos y no para satisfacer las necesidades de las escuelas.

Además de mejorar las instalaciones como salones, baños, instalaciones deportivas y patios, el programa da la posibilidad de beneficiar la economía de la comunidad, pues se pide a las escuelas que compren el material necesario en los negocios locales y que contraten mano de obra de los padres de familia o de los vecinos del sector.

Esta estrategia permitió que durante el 2021, un total de 692 personas pudieran tener un empleo temporal, se beneficiaron 379 negocios que estaban cerca de las escuelas y se realizó ahí una derrama económica de 5 millones 104 mil 410 pesos, mencionó.