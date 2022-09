A pesar del COVID-19, crece gusto por vino entre fronterizos

Ante el hecho, organizan feria con ese producto como protagonista el 15 y 16 de octubre, donde participarán creadores locales, de otros estados de la República y distribuidores internacionales.

Ciudad Juárez, Chihuahua (ADN / Martín Orquiz) – Durantes los 3 últimos años, en Ciudad Juárez y el estado se gestó un boom en el consumo de vino, en el que la pandemia de COVID-19 pudo ser un factor, declaró Brenda Baltierra, sommelier (experta) y productora chihuahuense.

Dio a conocer el dato en una conferencia de prensa para anunciar que se realizará en la ciudad una Feria del Vino el 15 y 16 de octubre próximos, en las instalaciones de Altozano, el nuevo Juárez, que se ubica en el cruce de Juan Pablo II y bulevar Independencia, donde los aficionados a esta bebida podrán degustar los productos de al menos 100 etiquetas.

Baltierra indicó que la cultura vino se está extendiendo en la comunidad fronteriza, actualizado y obteniendo interés en la ciudad, por lo que se decidió realizar el evento, que comenzará a las 13:00 horas y terminará a las 20:00 horas cada día.

Mencionó que el crecimiento en el gusto por el vino se forjó por un trabajo que se hace desde hace 10 años por parte de cada uno de los productores y de los involucrados en la industria, quienes se involucraron directamente en la promoción participando, por ejemplo, ferias nacionales.

Además, se han enviado los vinos a concursos a nivel internacional y se obtuvieron medallas.

Ella, en lo particular, participó en eventos vinícolas de todo el país, en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro, donde se ha tenido un acercamiento con el consumidor, a quien se lleva de la mano a probar los productos.

“Ha sido un trabajo de mucho tiempo, pero que ha valido bastante la pena para llegar a esos consumidores y que conozcan tu vino de forma directa, o lo más directa posible y que lo sigan consumiendo y recomendado”, explicó.

Pero, durante los dos años de suspensión de actividades por la pandemia de SARS-CoV-2, también pudo influir porque el consumo de vino no solo se mantuvo, sino que creció.

“La verdad, es que yo puedo presumir de que mi venta se incrementó definitivamente… estaba cerrado todo, entonces me lo pedían a mí directamente y pues sí, a mí en lo particular si me favoreció”, contó.

En el evento, dijo Baltierra, habrá aproximadamente 20 expositores de vino, entre los cuales se encuentran marcas locales de Chihuahua y de Aguascalientes, además 4 bodegas de Baja California y varios distribuidores, que a su vez traen bodegas de Guanajuato y del centro del país, algunos con marcas internacionales de Argentina, España y Estados Unidos.

“La oferta y variedad de las diferentes etiquetas de vino va a estar muy amplia, se espera que tengamos aproximadamente pues unas 100 etiquetas entre productores, comercializadores y distribuidores”, informó.

El costo por entrada es de 490 pesos por un día hasta el 30 de septiembre, incluye una copa de vino conmemorativa con derecho a degustar de las diferentes bodegas de vino que se ofrecerán en degustación; el precio por los 2 días es de 780 en preventa, pero a partir del primero de octubre hasta el evento será de 560 por un día y 870 por las 2 jornadas.

A lo largo de la feria habrá música en vivo y gastronomía para acompañar la bebida, aunque se admitirán a menores de edad, no podrán consumir vino, agregó.

Toda la información sobre el evento y los lugares donde se pueden adquirir los boletos se encuentra en la página de Facebook: https://www.facebook.com/feriadelvinoChihuaha