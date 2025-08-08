Movil - LB1 -
    agosto 8, 2025 | 16:05
    Xóchitl Contreras: Recortes y negligencia del IMSS en Juárez terminan en una evacuación fatal

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Luego del incendio registrado la noche del 6 de agosto en el Hospital General No. 6, la diputada Xóchitl Contreras acudió personalmente a las instalaciones siniestradas para constatar el abandono en el que se encuentra la infraestructura hospitalaria. Ahí, señaló con contundencia: esto no es politiquería, es la consecuencia del desinterés, negligencia y poco presupuesto del Gobierno Federal.

    Ciudad Juárez, Chih .- Comentó, que el fuego no lo encendió la oposición, lo encendió el olvido, la falta de mantenimiento, la corrupción disfrazada de austeridad. Lamenta que lo hayan pagado los pacientes: mujeres embarazadas, recién nacidos, personas con cáncer… todos evacuados de emergencia por un sistema que se cae a pedazos. El incendio obligó a evacuar a 259 personas, entre pacientes y personal médico.

    La legisladora lamentó el fallecimiento de una paciente durante el traslado, un hecho que no puede ignorarse ni minimizarse. Asimismo, expresó todo su respaldo al personal médico, enfermeras y trabajadores del hospital que, con lo poco que tienen, hacen milagros todos los días para atender a los juarenses.

    La diputada fue clara al denunciar que las condiciones deplorables de nuestros hospitales no es politiquería, es tener vergüenza, es tener dignidad, es defender a nuestra gente. Lo verdaderamente ruin sería quedarnos callados mientras la salud pública colapsa ante nuestros ojos.

    Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró su compromiso con Ciudad Juárez: “Aquí voy a estar, señalando lo que está mal, exigiendo soluciones reales. A los juarenses no se les abandona. A los juarenses se les defiende.”

