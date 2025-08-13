Xóchitl Contreras: Preocupa que el alcalde Pérez Cuéllar use mesas de seguridad para filtrar información al crimen organizado

Publicidad - LB2 -

La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, condenó enérgicamente los hechos ocurridos en la colonia Jardines de Aragón, donde un ataque armado dejó como saldo tres personas muertas: dos escoltas de la Policía Municipal y un “empresario” presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

Chihuahua, Chih .- La legisladora recordó que hace apenas tres semanas, un elemento de la Policía Municipal fue detenido por presuntamente organizar una masacre contra una familia chihuahuense, y que ahora, dos policías —en su día de descanso y portando armas oficiales— murieron defendiendo la vida de un presunto delincuente.

La diputada exigió que el presidente municipal deje de usar a Juárez como trampolín político y ponga los pies en su ciudad: “Si no puede o no quiere limpiar la Policía, renuncie. La ciudad no puede seguir siendo rehén de la corrupción, la impunidad y la delincuencia disfrazada de autoridad. La seguridad no es un favor, es un derecho, y el pueblo no va a seguir tolerando que quienes deberían cuidarlo se vendan al mejor postor.”

La diputada Xóchitl Contreras afirmó que seguirá denunciando la corrupción y acompañando a las familias víctimas de la violencia. “Juárez merece un gobierno presente, no un alcalde de gira eterna”, finalizó.

