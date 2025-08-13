Movil - LB1 -
    Xóchitl Contreras: Preocupa que el alcalde Pérez Cuéllar use mesas de seguridad para filtrar información al crimen organizado

    POR Redacción ADN / Agencias
    La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, condenó enérgicamente los hechos ocurridos en la colonia Jardines de Aragón, donde un ataque armado dejó como saldo tres personas muertas: dos escoltas de la Policía Municipal y un “empresario” presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

    Chihuahua, Chih .- La legisladora recordó que hace apenas tres semanas, un elemento de la Policía Municipal fue detenido por presuntamente organizar una masacre contra una familia chihuahuense, y que ahora, dos policías —en su día de descanso y portando armas oficiales— murieron defendiendo la vida de un presunto delincuente.

    La diputada exigió que el presidente municipal deje de usar a Juárez como trampolín político y ponga los pies en su ciudad: “Si no puede o no quiere limpiar la Policía, renuncie. La ciudad no puede seguir siendo rehén de la corrupción, la impunidad y la delincuencia disfrazada de autoridad. La seguridad no es un favor, es un derecho, y el pueblo no va a seguir tolerando que quienes deberían cuidarlo se vendan al mejor postor.”

    La diputada Xóchitl Contreras afirmó que seguirá denunciando la corrupción y acompañando a las familias víctimas de la violencia. “Juárez merece un gobierno presente, no un alcalde de gira eterna”, finalizó.

