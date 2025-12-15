Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 15, 2025 | 16:53
    InicioEstado

    Vota Morena en contra del Paquete Económico 2026 en el Congreso de Chihuahua

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    PAN y PRI avalan el dictamen; Movimiento Ciudadano se abstiene en Comisión de Hacienda

    Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Diputadas del Grupo Parlamentario de Morena votaron en contra del Paquete Económico 2026 del Gobierno del Estado durante su análisis en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso de Chihuahua, mientras que PAN y PRI se pronunciaron a favor y Movimiento Ciudadano se abstuvo.

    En la sesión celebrada este lunes, la Comisión revisó y votó el dictamen correspondiente al proyecto económico que integra la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, medidas de fortalecimiento financiero, la miscelánea fiscal y la aportación especial para la construcción del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.

    - Publicidad - HP1

    Las legisladoras de Morena que integran la Comisión en la LXVIII Legislatura y que votaron en contra fueron Leticia Ortega, María Antonieta Pérez Reyes, Brenda Ríos, Herminia Gómez Carrasco, Elizabeth Guzmán y Jael Argüelles Díaz.

    El coordinador de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, optó por la abstención, al señalar que la postura definitiva de su bancada se fijará durante la discusión en el Pleno del Congreso del Estado.

    Por su parte, las y los legisladores del PAN y del PRI emitieron su voto a favor del dictamen, lo que permitió que el proyecto avanzara en Comisión para su posterior análisis y votación por el Pleno.

    El posicionamiento de Morena fue presentado por la diputada Leticia Ortega, quien expuso que la bancada considera insuficiente la claridad sobre el destino de los recursos que se obtendrían mediante el incremento de un punto porcentual al Impuesto Sobre Nómina, al no especificarse con precisión las obras y proyectos que serían financiados con dicho gravamen.

    El Paquete Económico 2026 continuará su ruta legislativa en el Congreso del Estado, donde será discutido y votado por el conjunto de las y los diputados.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Realizan el Bazar del Mercadito con gran éxito

    Los asistentes disfrutaron de 150 expositores que pusieron en venta sus artículos...
    México

    López Obrador destaca avances de programas sociales en inauguración del Banco del Bienestar en Tláhuac

    En Tláhuac, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una de las cuatro sucursales...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.