    septiembre 16, 2025 | 9:59
    ”Viva la unidad de los chihuahuenses”: Maru Campos

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Ante la presencia de miles de personas que se dieron cita en la Plaza del Ángel, la gobernadora Maru Campos encabezó la ceremonia del tradicional Grito de Independencia, donde celebró la unidad de los chihuahuenses.

     

    Chihuahua, Chih .- “¡Que viva la dignidad de todos y cada uno de los chihuahuenses! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la unidad de los chihuahuenses!”, proclamó la titular del Ejecutivo, en el marco de la conmemoración por el 215 aniversario del inicio del Movimiento independentista en México.

    Desde el Balcón de la Patria, la mandataria estatal recordó además uno a uno a las y los héroes del país.

    Acto seguido y tras entregar la bandera nacional a la escolta del 23 Batallón de Infantería, de la V Zona Militar, salió de nuevo al Balcón para presenciar junto a los ciudadanos, el espectáculo de luces multicolores que iluminó el cielo de la capital.

    Previamente la mandataria hizo una guardia de honor en el altar a la Patria, acompañada por los secretarios de Educación y Deporte, Francisco Gutiérrez y general de Gobierno, Santiago De la Peña; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera y el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez.

    Además del comandante de la Región Aérea Regional del Noreste, Alfonso Rodríguez; el comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado; el coordinador de la Guardia Nacional en Chihuahua, Alejandro Rivas y el alcalde Marco Bonilla.

    Al término del show de fuegos artificiales, la fiesta continúo con la presentación de los cantantes de música de banda, Jorge Medina y Josi Cuen, quienes encabezaron el elenco que amenizó el evento desde las primeras horas de la tarde, que incluyó a agrupaciones y cantantes como Grupo Vodka, Los del Orden y la Fiera de Ojinaga y Francisco Rey.

