Visitará Conagua Galeana para explicar regularización de pozos

Publicidad - LB2 -

La reunión busca aclarar dudas y brindar certidumbre jurídica a productores agrícolas sobre el uso del agua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará una visita oficial al municipio de Galeana, Chihuahua, el próximo 17 de diciembre, con el objetivo de informar directamente a los productores locales sobre los procedimientos para la regularización de pozos agrícolas y ganaderos.

Esta acción surge en el marco de los acuerdos establecidos entre el gobierno federal y el Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano (FNRCM), en medio de un clima de tensión e incertidumbre por la reciente iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

- Publicidad - HP1

Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, dirigente del FNRCM, informó que el director general de Conagua encabezará la reunión, donde se abordarán los puntos clave del proceso de regularización.

La visita busca no solo ofrecer información técnica, sino también disipar rumores y desinformación que han circulado en las comunidades agrícolas del estado, particularmente en la región centro-sur de Chihuahua, donde la gestión del agua ha sido un tema históricamente conflictivo.

Entre los acuerdos alcanzados con la autoridad federal, se encuentran disposiciones que permitirán la herencia, transferencia o reubicación de concesiones de agua ya existentes, aunque sin autorización para la perforación de nuevos pozos.

Según Rodríguez Gómez, este punto fue aceptado por los representantes gubernamentales como parte de una estrategia para asegurar un uso más justo y eficiente del recurso hídrico, sin promover su sobreexplotación.

El líder campesino reconoció que aún quedan pendientes los artículos transitorios quinto y sexto de la iniciativa de reforma, los cuales son fundamentales para concluir la regularización de pozos en operación.

Estos artículos permitirán dar certeza jurídica a quienes ya utilizan pozos para actividades agropecuarias, asegurando su integración al marco legal vigente sin perder derechos adquiridos.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su compromiso de establecer mesas de diálogo permanentes con los productores del campo, enfatizando que la reforma no contempla en ningún caso el retiro de concesiones vigentes.

El objetivo central, según la dependencia, es evitar el acaparamiento del agua por parte de grandes intereses económicos y garantizar una distribución equitativa del recurso entre los distintos sectores productivos.

Finalmente, Rodríguez Gómez adelantó que durante las próximas semanas se retomarán las discusiones en torno a temas fundamentales como los precios de garantía, esquemas de financiamiento y aseguramiento, así como la posible exclusión de productos agrícolas mexicanos de las Bolsas de Valores y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Estos temas se suman al debate sobre el agua como parte de una agenda más amplia para el rescate del campo mexicano.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.