Villalobos impulsa reforma para transformar espacios públicos en zonas libres de riesgo

Con el objetivo de garantizar espacios públicos seguros y adecuados para niñas, niños y adolescentes, el diputado José Luis Villalobos García presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 50 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua.

Chihuahua, Chih .- La propuesta busca que las autoridades estatales y municipales implementen programas integrales de recuperación y revitalización de parques, plazas y áreas recreativas, en coordinación con instancias de seguridad y prevención.

Villalobos García explicó que la iniciativa pretende crear entornos que promuevan el desarrollo integral, el esparcimiento y la convivencia sana, alejando a la niñez de situaciones de riesgo como el consumo o la venta de sustancias ilícitas.

Subrayó que los espacios públicos bien cuidados y activos fortalecen la cohesión social, fomentan el deporte, el arte y la cultura, y contribuyen directamente a la prevención de adicciones y violencia.

El legislador resaltó que la propuesta se sustenta en el principio del Interés Superior de la Niñez, así como en compromisos internacionales asumidos por México, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Agregó que al promover entornos seguros, se avanza en los objetivos globales de salud, bienestar, educación de calidad y comunidades sostenibles.

“Cuidar nuestros parques y plazas es invertir en el futuro de Chihuahua. Son los lugares donde las niñas, niños y adolescentes aprenden a convivir, a respetar y a construir comunidad”, señaló Villalobos García.

De aprobarse, la reforma permitirá articular una política pública efectiva que priorice la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las infancias chihuahuenses.

