“Viajé a la Ciudad de México con mis propios recursos”: César Duarte

El ex gobernador echa por tierra lo informado por el Supremo Tribunal de Justicia, que indicó que la visita del ex mandatario a la FGR se trataba de un traslado bajo custodia de la Fiscalía General del Estado.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, echó por tierra la versión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), que aseguró que el ex mandatario de Chihuahua fue llevado a las oficinas de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México bajo su aprobación y con resguardo de la Fiscalía General del Estado.

“Viajé con mis propios recursos en compañía de mis abogados”, declaró de manera categórica el ex mandatario estatal.

Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia del Estado aseguró que había autorizado un traslado de Chihuahua a la capital del país, mediante un operativo dirigido por la Fiscalía General del Estado, sin embargo, Duarte Jáquez lo negó.

Aseguró que su visita a las oficinas de la Fiscalía General de la República, fue para estar presente en la revisión de un amparo a su favor que ganó en la capital del país el pasado mes de mayo.

Indicó que viajó por Aeroméxico en compañía de sus abogados, Héctor Villasana e Irving Anchondo, pero no con alguna otra custodia ni para alguna diligencia ante la FGE, como lo indicó el STJE.

De acuerdo a datos periodísticos, el 7 de mayo de 2025, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó a Cesar Duarte un amparo dentro del juicio 180/2025-VI,.

La resolución fue ratificada el 19 de junio de 2025 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el marco de la revisión incidental 162/2025, lo que abrió la puerta a que el exmandatario reclamara formalmente la devolución de su patrimonio.

El nuevo escenario judicial permite que Duarte argumente que el aseguramiento de sus bienes carece de sustento legal vigente, y que la suspensión definitiva ordena a la FGR proceder con su liberación mientras continúa el desarrollo de su proceso penal.

Sobre el resultado de su visita de este viernes a las oficinas de la FGR, Duarte Jáquez no proporcionó información en la escueta charla que ofreció a través del celular.

