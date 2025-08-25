Va PRI a Presidencia del Congreso luego de siete años de no ocuparla: Arturo Medina

Publicidad - LB2 -

Luego de que en Conferencia de Prensa, el Grupo Parlamentario del PRI y la dirigencia estatal de ese Partido, anunciaran al Diputado Guillermo Ramírez como su propuesta para presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el Coordinador de los priistas en el legislativo, advirtió que el respeto a la pluralidad y la construcción de acuerdos serán los principios rectores de esta nueva etapa en el legislativo.

Chihuahua, Chih .- Medina precisó que la propuesta de que sea Ramírez quien ocupe la posición, surge de un trabajo de unidad entre todos los integrantes del Grupo Parlamentario y las dirigencias estatal y nacional del Partido; “El diputado Ramírez cuenta con todo nuestro respaldo, estaremos muy pendientes de que esta Presidencia que corresponde a nuestro Partido, sea un espacio para la construcción de acuerdos que impacten en la calidad de vida de las y los chihuahuenses, nuestro estado merece más que politiquería estéril”, señaló.

El coordinador legislativo reconoció la apertura que hasta el momento han mostrado las demás fuerzas políticas, misma que consideró una base importante para la edificación de una nueva etapa de diálogo en el Congreso.

El priista estimó que sería el próximo miércoles 27 de agosto cuando la Junta de Coordinación Política se reúna para analizar la propuesta y, en su caso, aprobar que sea Guillermo Ramírez quien ocupe la Presidencia de la Mesa Directiva.

Esta es la primera vez que el PRI ocupará la Presidencia del Congreso luego de siete años de no hacerlo, por lo que Medina consideró que el momento es reflejo de la representación fiel que el tricolor hace de los intereses de las y los chihuahuenses y del fuerte reposicionamiento del Partido en el ámbito estatal.

Finalmente, Medina reconoció en Ramírez un perfil preparado para desempeñar esta responsabilidad y reiteró que el Grupo Parlamentario estará acompañándolo en esta etapa que visualizan como la oportunidad de darle eficiencia al trabajo legislativo y generar condiciones políticas para el desarrollo de la entidad.

