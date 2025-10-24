Va Movimiento Ciudadano por aguinaldo sin impuestos

Publicidad - LB2 -

Los cabildos de Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Guerrero, Ahumada y Santa Bárbara aprobaron por mayoría exhortar al Congreso de la Unión a votar a favor la iniciativa promovida por el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, que busca eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el pago de aguinaldos.

Chihuahua, Chih .- Esta iniciativa, impulsada desde Chihuahua, pretende poner fin a una de las prácticas más injustas del actual sistema fiscal: gravar el esfuerzo y la recompensa del trabajo de los mexicanos.

Con este acuerdo, los ayuntamientos se suman a una causa que representa justicia para millones de trabajadores que ven mermado su ingreso en la temporada más importante del año.

“El aguinaldo no es un lujo ni un privilegio, es el fruto del esfuerzo de todo un año. No puede seguir siendo castigado con impuestos”, señaló el diputado Lozoya, quien ha encabezado la cruzada por un aguinaldo sin impuestos en el Congreso Federal.

En el Congreso del Estado, a través de una reforma presentada por el diputado Francisco Sánchez, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, ya aprobó la iniciativa para que estos beneficios de los trabajadores como son el aguinaldo, las utilidades, los vales de despensa y las horas extra, estén completamente exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta.

Los cabildos coincidieron en que es un acto injusto el cobrar impuestos al aguinaldo, toda vez que el trabajador ya paga quincena tras quincena el Impuesto Sobre la Renta, por lo que este beneficio debería ser disfrutado de manera íntegra por el trabajador.

