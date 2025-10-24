Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 24, 2025 | 14:32
    InicioEstado

    Va Movimiento Ciudadano por aguinaldo sin impuestos

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Los cabildos de Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Guerrero, Ahumada y Santa Bárbara aprobaron por mayoría exhortar al Congreso de la Unión a votar a favor la iniciativa promovida por el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, que busca eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el pago de aguinaldos.

    Chihuahua, Chih .- Esta iniciativa, impulsada desde Chihuahua, pretende poner fin a una de las prácticas más injustas del actual sistema fiscal: gravar el esfuerzo y la recompensa del trabajo de los mexicanos.

    Con este acuerdo, los ayuntamientos se suman a una causa que representa justicia para millones de trabajadores que ven mermado su ingreso en la temporada más importante del año.

    - Publicidad - HP1

    “El aguinaldo no es un lujo ni un privilegio, es el fruto del esfuerzo de todo un año. No puede seguir siendo castigado con impuestos”, señaló el diputado Lozoya, quien ha encabezado la cruzada por un aguinaldo sin impuestos en el Congreso Federal.

    En el Congreso del Estado, a través de una reforma presentada por el diputado Francisco Sánchez, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, ya aprobó la iniciativa para que estos beneficios de los trabajadores como son el aguinaldo, las utilidades, los vales de despensa y las horas extra, estén completamente exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta.

    Los cabildos coincidieron en que es un acto injusto el cobrar impuestos al aguinaldo, toda vez que el trabajador ya paga quincena tras quincena el Impuesto Sobre la Renta, por lo que este beneficio debería ser disfrutado de manera íntegra por el trabajador.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 053 | México investiga a empresarios de EEUU por tráfico de combustibles

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En Los Analistas ADN, David...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Inicia “Cruzada por tu Mercado” con fumigación en el Mercado “Reforma”

    Se comprometen autoridades municipales en atender las gestiones que los comerciantes realicen ante las...
    Juárez / El Paso

    Se registraron 96 secuestros en Ciudad Juárez en un año

    La estadística indica que en nuestra frontera los delincuentes cometen 8 secuestros por mes,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.