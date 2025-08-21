utoridades educativas mejoran infraestructura en planteles de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Las autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) llevaron a cabo un recorrido por diversos planteles de la Zona Sur, con el objetivo de inaugurar obras y dar inicio a nuevos proyectos que beneficiarán a más de 2 mil estudiantes. Esta jornada se centró en la mejora de la infraestructura educativa, un aspecto crucial para el desarrollo académico de los jóvenes.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – El recorrido comenzó en el plantel 26 de Lázaro Cárdenas, ubicado en Meoqui, donde se inauguró el Muro de Honor. Este espacio está diseñado para reconocer a los alumnos que han destacado académicamente, fomentando así un ambiente de excelencia y motivación entre los estudiantes.

Este tipo de iniciativas son fundamentales para incentivar el rendimiento académico y el compromiso de los jóvenes con su educación.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al plantel 25 de Saucillo, donde se celebró el décimo aniversario de la institución. Durante esta visita, se develó una placa conmemorativa y se entregaron obras que se realizaron en el ciclo escolar anterior. Entre estas obras se incluyen la construcción de banquetas, enjarre e impermeabilización de diversas áreas, que mejorarán la seguridad y funcionalidad del plantel.

Además, se anunció el inicio de la construcción y reubicación de la fachada y sanitarios, con una inversión de un millón 490 mil pesos.

Este proyecto es posible gracias a la colaboración entre la Dirección General del Cobach y la Presidencia Municipal, y beneficiará a 157 estudiantes, lo que subraya la importancia de la cooperación entre diferentes niveles de gobierno para mejorar la educación.

En el plantel 20 de Jiménez, se llevó a cabo la inauguración de la segunda etapa de la cancha de futbol rápido.

Esta etapa incluye la instalación de pasto sintético, iluminación y malla perimetral, lo que permitirá a los 690 alumnos inscritos disfrutar de instalaciones deportivas de calidad. La inversión en este proyecto fue de 495 mil 285 pesos, reflejando el compromiso de las autoridades por ofrecer espacios adecuados para la práctica del deporte.

Finalmente, el recorrido culminó en el plantel 12 de Parral, donde se verificaron las obras de construcción de dos aulas y un salón de usos múltiples.

Este proyecto, con una inversión de 5 millones 382 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), es un paso significativo hacia la mejora de la infraestructura educativa en la región.

La presencia de funcionarios como el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEyD, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, y el director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, resalta la importancia de estas iniciativas en el ámbito educativo.

